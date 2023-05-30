Один из крупнейших ТРЦ Киева разоблачили в неуплате 146 миллионов гривен налогов

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении генеральному директору компании, являющейся владельцем одного из крупнейших офисных и торгово-развлекательных центров Киева, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как говорится в сообщении ведомства, установлено, что в 2019-2021 годах дирекция ТРЦ заключила ряд договоров с подконтрольными субподрядными обществами, в том числе с признаками фиктивности и "транзитности", на получение различных услуг и приобретение материальных ценностей.

Фактически в первичные документы были внесены сведения о якобы проведении на территории ТРЦ определенных работ, которые на самом деле не производились, что позволило безосновательно завысить размер налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

Таким образом, обществу-собственнику торгового центра удалось уклониться от уплаты налогов на сумму более 145,8 миллиона гривен и вывести их в наличность.

На основании полученных доказательств детективы сообщили директору столичного ТРЦ о подозрении по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

Напомним также, что ранее БЭБ сообщило о подозрении бывшему главному государственному ревизору-инспектору одного из отделов Государственной фискальной службы в Днепропетровской области, из-за которой госбюджет недополучил 70 миллионов гривен от горно-обогатительного комбината.

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