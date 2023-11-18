У порта "Южный" подорвалось судно, перевозившее украинское зерно

Торговое судно, перевозившее зерно, получило легкие повреждения недалеко от украинского побережья Черного моря. Вероятно, оно наткнулось на плавучую морскую мину.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на данные морских специалистов и источники в украинском правительстве.

По информации издания, четыре морских и торговых источника сообщили, что балкер Georgia S под флагом Либерии, груженый пшеницей, направлялся из порта "Южный", когда получил повреждения в открытом море в четверг, 16 ноября.

Источник в украинском правительстве сообщил Reuters, что, вероятно, судно наткнулось на плавучую морскую мину.

Греческая компания Seagate Navigation, указанная на сайте как владелец судна, не ответила изданию на запрос о комментарии.

Согласно данным компании MarineTraffic, занимающейся отслеживанием судов и морской аналитикой, последнее отслеженное судно в пятницу направлялось в румынский порт Констанца.

Напомним, 5 октября турецкое грузовое судно подорвалось на мине в Черном море у берегов Румынии. Корабль получил незначительные повреждения.

А 20 сентября в Черном море на расстоянии около 40 км от берега Румынии произошел взрыв на грузовом судне Seama, вероятно, из-за столкновения с миной. Экипаж удалось спасти.

Ранее правительство Британии, ссылаясь на данные своей разведки, предупреждало, что Россия может использовать морские мины для поражения гражданских судов в Черном море и, в частности, устанавливая их на подходе к украинским портам.

Заметим, движение судов в порты Большой Одессы временным коридором, организованным Украиной в Черном море, продолжается как на выход, так и на вход, несмотря на постоянные атаки страны-агрессора РФ.

Судоходство в Черном море

В июле Россия вышла из "зернового соглашения", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.

Украина в ответ создала временный «гуманитарный коридор» для грузовых судов, которые движутся к морским портам Украины. При этом военные сообщают, что в течение маршрутов сохраняется минная опасность и угроза обстрелов со стороны Российской Федерации.

16 августа 2023 года первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в и из портов Одессы. Первым был контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. Вторым судном, вышедшим из порта Одессы после выхода России из "зернового соглашения", стал Primus.

За последние несколько недель десятки кораблей добрались до основных украинских портов Черного моря без инцидентов, игнорируя угрозы России атаковать суда в этом районе. Это свидетельствует о том, что смелая ставка Украины на создание собственного торгового маршрута после остановки "зернового коридора", согласованного с Россией, оправдалась. В общей сложности, коридором воспользовались более 100 судов в обе стороны.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что экспортный потенциал украинских портов снизился на 40%.