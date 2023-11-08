Россия атаковала ракетой гражданское судно при заходе в порт в Одесской области: погиб лоцман (ФОТО)

Один человек погиб 8 ноября в результате российских ракетного обстрела гражданского судна во время захода в порт в Одесской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Продолжая террор гражданского судоходства, враг коварно ударил противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесщины с самолетов тактической авиации в Черном море", - говорится в сообщении.

Ракета попала в надстройку судна под флагом Либерии. В результате атаки ранены трое граждан Филиппин, являющихся членами экипажа корабля. Один из них госпитализирован. В то же время погиб лоцман, а еще один работник порта получил ранения.

Как сообщил министр развития общин территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, судно, в которое попала российская ракета, должно было перевозить железную руду в Китай.

Фото: ОК "Юг" Фото: ОК "Юг" Фото: ОК "Юг" Фото: ОК "Юг" Фото: ОК "Юг" Фото: ОК "Юг"

Напомним, что в настоящее время порты на морском побережье Одесской области работают без "прикрытия" так называемого "зернового соглашения" между ООН и Турцией с Россией и Украиной отдельно, которое гарантировало отсутствие обстрелов, в том числе судов, однако перестало действовать в июле после отказа его продолжать со стороны РФ.

С июля эти порты, а также украинские порты на Дунае, ставшие основным путем морского экспорта для Украины, уже многократно подвергались российским атакам ракетами и ударными беспилотниками. Однако обстрел иностранного торгового судна является событием нетипичным.

Как отметил Кубраков, в целом это уже 21-я целенаправленная атака России после выхода из зерновой сделки. За это время она повредила более 160 объектов инфраструктуры и 122 транспортных средства.