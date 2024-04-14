Україна та Словаччина поглиблять співпрацю в атомній галузі

Україна і Словаччина підписали Меморандум про поглиблення співпраці в атомній галузі та обговорили розвиток інфраструктурних проектів Східноєвропейського енергетичного хабу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України

Зазначається, що під час міжурядових консультацій України та Словаччини члени делегацій обговорили спільні кроки в атомно-промисловому комплексі, диверсифікації транспортування нафти та природного газу, а також синхронізації ринкових умов і продуктів для збільшення ліквідності ринку газу та електричної енергії. Це основа Східноєвропейського енергетичного хабу.

Зокрема, заступник міністра енергетики України Микола Колісник та міністр економіки Словаччини Деніса Сакова обговорили збільшення потужності міждержавних інтерконекторів та розвиток проектів спільного інтересу для максимальної синхронізації ринків, що є передумовою підвищення регіональної енергетичної безпеки.

Також під час зустрічі сторони підписали Меморандум про поглиблення співпраці в атомній галузі.

"Документ передбачає зміцнення співпраці в галузі ядерної енергетики, розвитку малих модульних реакторів, зокрема обмін досвідом експлуатації ядерних установок і диверсифікації палива", - зауважують в Міненерго.

Крім того, сторони домовилися про співпрацю для інвестиційної діяльності в енергетичному секторі та експлуатації енергетичних систем обох країн, зокрема з урахуванням досвіду України у використанні альтернативного ядерного палива на атомних електростанціях.

Нагадаємо, Міністерство енергетики України і Міністерство клімату, енергетики і комунальних послуг Данії уклали домовленості про партнерство у сфері відновлюваних джерел енергії з особливим акцентом на біогазі. Цей напрямок буде включено до Програми енергетичного партнерства Україна-Данія (UDEPP).