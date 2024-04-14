Украина и Словакия углубят сотрудничество в атомной отрасли

Украина и Словакия подписали Меморандум об углублении сотрудничества в атомной отрасли и обсудили развитие инфраструктурных проектов Восточноевропейского энергетического хаба.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что во время межправительственных консультаций Украины и Словакии члены делегаций обсудили совместные шаги в атомно-промышленном комплексе, диверсификации транспортировки нефти и природного газа, а также синхронизации рыночных условий и продуктов для увеличения ликвидности рынка газа и электрической энергии. Это основа Восточноевропейского энергетического хаба.

В частности, заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник и министр экономики Словакии Дениса Сакова обсудили увеличение мощности межгосударственных интерконнекторов и развитие проектов совместного интереса для максимальной синхронизации рынков, что является предпосылкой повышения региональной энергетической безопасности.

Во время встречи стороны подписали Меморандум об углублении сотрудничества в атомной отрасли.

"Документ предусматривает укрепление сотрудничества в области ядерной энергетики, развития малых модульных реакторов, в частности, обмен опытом эксплуатации ядерных установок и диверсификации топлива", - отмечают в Минэнерго.

Кроме того, стороны договорились о сотрудничестве по инвестиционной деятельности в энергетическом секторе и эксплуатации энергетических систем обеих стран, в частности, с учетом опыта Украины в использовании альтернативного ядерного топлива на атомных электростанциях.

Напомним, Министерство энергетики Украины и Министерство климата, энергетики и коммунальных услуг Дании заключили договоренности о партнерстве в сфере возобновляемых источников энергии с особым акцентом на биогазе. Это направление будет включено в Программу энергетического партнерства Украина-Дания (UDEPP).