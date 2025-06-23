В Україні відкрили офіс виробника систем NASAMS

В Україні відкрився офіс норвезької компанії Kongsberg Defence and Aerospace, яка виробляє озброєння, зокрема зенітно-ракетні системи NASAMS.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, системи NASAMS провідного норвезького виробника озброєння вже стоять на захисті українських міст від російських ракет і дронів.

Умєров розповів, що у співпраця з Kongsberg фокусуватиметься на розвитку спільних проєктів у сфері ППО. Україна готує нові рішення на базі NASAMS – для підсилення захисту населення і критичної інфраструктури.

"Протиповітряна оборона – один з наших стратегічних пріоритетів. Лише цього місяця ворог здійснив понад 3500 запусків ракет і БпЛА. Працюємо над масштабуванням виробництва й пришвидшенням постачання. Разом реалізовуватимемо проєкти у сфері виробництва перехоплювачів, посилення ППО і захисту моря – напрямках, в яких Kongsberg є світовим лідером", - наголосив міністр оборони.

Він додав, що відкриття офісу – це черговий крок у розвитку партнерства між Україною, Норвегією та компанією Kongsberg.

"Це також відкриває нові можливості для співпраці українських і норвезьких інженерів – над підвищенням ефективності вже наявного озброєння та впровадженням інновацій", - підсумував Умєров.

Зауважимо, Kongsberg Defence & Aerospace — один із провідних світових виробників у сфері оборонних та аерокосмічних систем. Українські державні й приватні оборонні підприємства вже реалізують низку спільних проєктів із компанією.

У лютому президент компанії Ейрік Лі розповідав, що першочерговим завданням є збільшення виробництва ракет за українською технологією.

"Ми ведемо тісні переговори з промисловістю України щодо створення спільного підприємства. Першочерговим завданням є збільшення виробництва ракет для нашої системи ППО в Україні за українською технологією. Мова йде про серійне виробництво ракет, тобто сотні. Ми плануємо створити спільні підприємства протягом кількох місяців", — зазначив Лі.