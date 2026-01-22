Запланована подія 2

Норвегія поставила Україні ракети для системи ППО NASAMS

NASAMS
Норвегія поставила Україні ракети для системи ППО

Норвегія поставила Україні значну кількість ракет для системи протиповітряної оборони NASAMS, щоб посилити захист країни від ракетних та безпілотних атак Росії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на уряд країни.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере зазначив, що протиповітряна оборона є пріоритетом військової підтримки України. За його словами, у рамках програми Нансена у 2026 році на цивільну та військову допомогу Україні було виділено 85 мільярдів норвезьких крон.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в боротьбі, з якою вона стикається", — додав Стере.

Міністр оборони Торе Сандвік підкреслив, що ракети були поставлені на критичному етапі для забезпечення ефективної роботи системи NASAMS, яка вже довела високу результативність проти російських ракет.

Сандвік наголосив на важливості співпраці Норвегії зі США та іншими країнами у швидкому постачанні озброєння.

Міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде зазначив, що українці майже щоночі зазнають атак і зараз через удари Росії великі райони Києва залишилися без опалення, води та електрики. «Це саме та допомога, яка їм потрібна, щоб захиститися від цих атак», — додав він, згадуючи свою недавню поїздку до Києва та зустріч із президентом Зеленським.

Системи NASAMS були передані Україні кількома країнами, зокрема США, Канадою та Литвою, і довели свою ефективність у відбитті ракетних ударів. Поставка нових норвезьких ракет дозволить зміцнити оборону і захистити громадян від авіаударів та дронів.

Окрім цього, норвезький уряд спрямовує 400 мільйонів доларів на підтримку України, розподіливши фінансування порівну між бюджетними потребами та підготовкою до зимового періоду.

Автор:
Тетяна Гойденко