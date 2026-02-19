Запланована подія 2

Дальнебойные ракеты и ПВО: Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине на $1,4 млрд

флаг Швеции, флаг Украины
Швеция выделяет Украине пособие на $1,4 млрд / Министерство обороны Украины

В четверг правительство Швеции официально представило новый масштабный пакет военной поддержки Украине на общую сумму 12,9 миллиарда шведских крон (около 1,42 миллиарда долларов).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

По данным агентства, новые поставки сосредоточены на критических потребностях Вооруженных Сил Украины для защиты неба и проведения стратегических операций, и будут включать:

  • средства противовоздушной обороны;
  • современные беспилотники разных типов ;
  • ракеты дальнего радиуса действия.

Как сообщил министр обороны Пал Йонсон, этот пакет является частью более широкой программы военной помощи объемом 40 миллиардов крон, запланированной Швецией на 2026 год.

В целом военная поддержка Швеции Украины с момента вторжения России в 2022 году составляет 103 миллиарда шведских крон.

Напомним, в прошлом году Швеция объявила о дополнительном финансировании Целевого фонда Всемирного банка для помощи Украине в восстановлении и реформах на 385 миллионов шведских крон (около 35 млн евро).

Автор:
Татьяна Бессараб