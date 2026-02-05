Запланована подія 2

Правительство Швеции предоставит Украине более $110 млн на энергетическую помощь

энергетика
Швеция срочно профинансирует возобновление энергетики Украины / Pixabay

Правительство Швеции приняло решение срочно выделить Украине 1 миллиард шведских крон (свыше $110 млн) в поддержку энергетического сектора в 2026 году.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует портал SVT.

По словам министра по развитию и внешней торговле Швеции Бенджамина Доуса, оказанная помощь будет немедленно направлена на электростанции, системы обогрева и необходимые запчасти для возобновления энергоснабжения в Украине.

Решение было принято на фоне прогнозов резкого похолодания.

Какая ситуация в Украине?

Заметим, что массированные удары по энергетической инфраструктуре, дефицит генерации и морозы привели к ситуации, когда большая часть страны продолжает жить в условиях длительных отключений.

Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, существует риск, что графики почасовых отключений электроэнергии будут ухудшаться. Это связано с последним ударом РФ и тем, что дефицит генерации в энергосистеме остается значительным. Россияне готовятся к новым атакам по энергетике, и они могут произойти в ближайшую неделю.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Шансы отмены графиков отключения электроэнергии есть, но они будут в Украине летом и в следующем отопительном сезоне. Об этом в интервью Delo.ua рассказал бывший министр энергетики Иван Плачков.

Автор:
Ольга Опенько