До 15 тыс. грн на генераторы для ФЛП: за первые сутки подано более 2,7 тыс. заявок

генератор
Малый бизнес получает до 15 тыс. грн на генераторы и энергооборудование

За первые сутки работы программы "Энергопомощь ФЛП" подано 2 700 заявок, еще более 9 000 находятся в обработке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Финансовая помощь ФЛП

Одноразовую безвозвратную финансовую помощь в размере до 15 000 гривен могут получить физические лица - предприниматели 2-3 групп, которые работают в социально важных сферах и обеспечивают население лекарствами, продуктами питания и другими базовыми услугами.

Вырученные средства разрешается направить на приобретение или ремонт генераторов и другого энергетического оборудования, закупку горючего, а также оплату электроэнергии для автономной работы во время отключений.

Подать заявку можно онлайн через портал "Дія".

Программа призвана поддержать малый бизнес и обеспечить непрерывную работу предпринимателей в периоды нестабильного электроснабжения, подчеркнула Свириденко.

Что известно о программе?

Кто может получить помощь

Подать заявление могут предприниматели, которые отвечают следующим условиям:

  • ФЛП 2 или 3 группы упрощенной системы налогообложения;
  • зарегистрированы не позднее 1 декабря 2025;
  • имеют хотя бы одного наемного работника;
  • не имеют задолженности по уплате ЕСВ;
  • работают в социально важных областях.

Куда можно использовать средства:

  • приобретение или ремонт генераторов и другого энергооборудования;
  • аккумуляторы, инверторы, зарядные станции, солнечные панели и комплектующие;
  • горючее для генераторов;
  • оплату электроэнергии для автономной работы во время отключений .

Какая сумма пособия?

Размер помощи напрямую зависит от официально трудоустроенных лиц в вашей команде:

  • 1 работник - 7 500 грн.
  • 2 работника - 9 000 грн.
  • 3 работника - 10 500 грн.
  • 4 работника - 12 000 грн.
  • 5 работников - 13 500 грн.
  • 6 и более работников – 15 000 грн.

Напомним, несколько дней назад партия из 76 аварийных генераторов по стратегическим резервам ЕС прибыла в Киев для возобновления электроснабжения в украинских населенных пунктах.

Автор:
Ольга Опенько