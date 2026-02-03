До 15 тыс. грн на генераторы для ФЛП: за первые сутки подано более 2,7 тыс. заявок

За первые сутки работы программы "Энергопомощь ФЛП" подано 2 700 заявок, еще более 9 000 находятся в обработке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Финансовая помощь ФЛП

Одноразовую безвозвратную финансовую помощь в размере до 15 000 гривен могут получить физические лица - предприниматели 2-3 групп, которые работают в социально важных сферах и обеспечивают население лекарствами, продуктами питания и другими базовыми услугами.

Вырученные средства разрешается направить на приобретение или ремонт генераторов и другого энергетического оборудования, закупку горючего, а также оплату электроэнергии для автономной работы во время отключений.

Подать заявку можно онлайн через портал "Дія".

Программа призвана поддержать малый бизнес и обеспечить непрерывную работу предпринимателей в периоды нестабильного электроснабжения, подчеркнула Свириденко.

Что известно о программе?

Кто может получить помощь

Подать заявление могут предприниматели, которые отвечают следующим условиям:

ФЛП 2 или 3 группы упрощенной системы налогообложения;

зарегистрированы не позднее 1 декабря 2025;

имеют хотя бы одного наемного работника;

не имеют задолженности по уплате ЕСВ;

работают в социально важных областях.

Куда можно использовать средства:

приобретение или ремонт генераторов и другого энергооборудования;

аккумуляторы, инверторы, зарядные станции, солнечные панели и комплектующие;

горючее для генераторов;

оплату электроэнергии для автономной работы во время отключений .

Какая сумма пособия?

Размер помощи напрямую зависит от официально трудоустроенных лиц в вашей команде:

1 работник - 7 500 грн.

2 работника - 9 000 грн.

3 работника - 10 500 грн.

4 работника - 12 000 грн.

5 работников - 13 500 грн.

6 и более работников – 15 000 грн.

Напомним, несколько дней назад партия из 76 аварийных генераторов по стратегическим резервам ЕС прибыла в Киев для возобновления электроснабжения в украинских населенных пунктах.