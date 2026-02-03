- Категория
До 15 тыс. грн на генераторы для ФЛП: за первые сутки подано более 2,7 тыс. заявок
За первые сутки работы программы "Энергопомощь ФЛП" подано 2 700 заявок, еще более 9 000 находятся в обработке.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Финансовая помощь ФЛП
Одноразовую безвозвратную финансовую помощь в размере до 15 000 гривен могут получить физические лица - предприниматели 2-3 групп, которые работают в социально важных сферах и обеспечивают население лекарствами, продуктами питания и другими базовыми услугами.
Вырученные средства разрешается направить на приобретение или ремонт генераторов и другого энергетического оборудования, закупку горючего, а также оплату электроэнергии для автономной работы во время отключений.
Подать заявку можно онлайн через портал "Дія".
Программа призвана поддержать малый бизнес и обеспечить непрерывную работу предпринимателей в периоды нестабильного электроснабжения, подчеркнула Свириденко.
Что известно о программе?
Кто может получить помощь
Подать заявление могут предприниматели, которые отвечают следующим условиям:
- ФЛП 2 или 3 группы упрощенной системы налогообложения;
- зарегистрированы не позднее 1 декабря 2025;
- имеют хотя бы одного наемного работника;
- не имеют задолженности по уплате ЕСВ;
- работают в социально важных областях.
Куда можно использовать средства:
- приобретение или ремонт генераторов и другого энергооборудования;
- аккумуляторы, инверторы, зарядные станции, солнечные панели и комплектующие;
- горючее для генераторов;
- оплату электроэнергии для автономной работы во время отключений .
Какая сумма пособия?
Размер помощи напрямую зависит от официально трудоустроенных лиц в вашей команде:
- 1 работник - 7 500 грн.
- 2 работника - 9 000 грн.
- 3 работника - 10 500 грн.
- 4 работника - 12 000 грн.
- 5 работников - 13 500 грн.
- 6 и более работников – 15 000 грн.
Напомним, несколько дней назад партия из 76 аварийных генераторов по стратегическим резервам ЕС прибыла в Киев для возобновления электроснабжения в украинских населенных пунктах.