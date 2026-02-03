- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
До 15 тис. грн на генератори для ФОП: за першу добу подано понад 2,7 тис. заявок
За першу добу роботи програми “Енергодопомога ФОП" подано 2 700 заявок, ще понад 9 000 перебувають в обробці.
Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Фінансова допомога ФОП
Одноразову безповоротну фінансову допомогу в розмірі до 15 000 гривень можуть отримати фізичні особи - підприємці 2–3 груп, які працюють у соціально важливих сферах та забезпечують населення ліками, продуктами харчування й іншими базовими послугами.
Отримані кошти дозволяється спрямувати на придбання або ремонт генераторів та іншого енергетичного обладнання, закупівлю пального, а також оплату електроенергії для автономної роботи під час відключень.
Подати заявку можна онлайн через портал "Дія".
Програма покликана підтримати малий бізнес і забезпечити безперервну роботу підприємців у періоди нестабільного електропостачання, наголосила Свириденко.
Що відомо про програму?
Хто може отримати допомогу
Подати заяву можуть підприємці, які відповідають таким умовам:
- ФОП 2 або 3 групи спрощеної системи оподаткування;
- зареєстровані не пізніше 1 грудня 2025 року;
- мають хоча б одного найманого працівника;
- не мають заборгованості зі сплати ЄСВ;
- працюють у соціально важливих сферах.
Куди можна використати кошти:
- придбання або ремонт генераторів та іншого енергообладнання;
- акумулятори, інвертори, зарядні станції, сонячні панелі та комплектуючі;
- пальне для генераторів;
- оплату електроенергії для автономної роботи під час відключень.
Яка сума допомоги?
Розмір допомоги прямо залежить від офіційно працевлаштованих осіб у вашій команді:
- 1 працівник — 7 500 грн.
- 2 працівники — 9 000 грн.
- 3 працівники — 10 500 грн.
- 4 працівники — 12 000 грн.
- 5 працівників — 13 500 грн.
- 6 та більше працівників — 15 000 грн.
Нагадаємо, кілька днів тому партія з 76 аварійних генераторів зі стратегічних резервів ЄС прибула до Києва для відновлення електропостачання в українських населених пунктах.