До 15 тис. грн на генератори для ФОП: за першу добу подано понад 2,7 тис. заявок

За першу добу роботи програми “Енергодопомога ФОП" подано 2 700 заявок, ще понад 9 000 перебувають в обробці.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Фінансова допомога ФОП

Одноразову безповоротну фінансову допомогу в розмірі до 15 000 гривень можуть отримати фізичні особи - підприємці 2–3 груп, які працюють у соціально важливих сферах та забезпечують населення ліками, продуктами харчування й іншими базовими послугами.

Отримані кошти дозволяється спрямувати на придбання або ремонт генераторів та іншого енергетичного обладнання, закупівлю пального, а також оплату електроенергії для автономної роботи під час відключень.

Подати заявку можна онлайн через портал "Дія".

Програма покликана підтримати малий бізнес і забезпечити безперервну роботу підприємців у періоди нестабільного електропостачання, наголосила Свириденко.

Що відомо про програму?

Хто може отримати допомогу

Подати заяву можуть підприємці, які відповідають таким умовам:

ФОП 2 або 3 групи спрощеної системи оподаткування;

зареєстровані не пізніше 1 грудня 2025 року;

мають хоча б одного найманого працівника;

не мають заборгованості зі сплати ЄСВ;

працюють у соціально важливих сферах.

Куди можна використати кошти:

п ридбання або ремонт генераторів та іншого енергообладнання;

акумулятори, інвертори, зарядні станції, сонячні панелі та комплектуючі;

пальне для генераторів;

оплату електроенергії для автономної роботи під час відключе нь.

Яка сума допомоги?

Розмір допомоги прямо залежить від офіційно працевлаштованих осіб у вашій команді:

1 працівник — 7 500 грн.

2 працівники — 9 000 грн.

3 працівники — 10 500 грн.

4 працівники — 12 000 грн.

5 працівників — 13 500 грн.

6 та більше працівників — 15 000 грн.

Нагадаємо, кілька днів тому партія з 76 аварійних генераторів зі стратегічних резервів ЄС прибула до Києва для відновлення електропостачання в українських населених пунктах.