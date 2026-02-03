Запланована подія 2

До 15 тис. грн на генератори для ФОП: за першу добу подано понад 2,7 тис. заявок

генератор
Малий бізнес отримує до 15 тис. грн на генератори та енергообладнання

За першу добу роботи програми “Енергодопомога ФОП" подано 2 700 заявок, ще понад 9 000 перебувають в обробці. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Фінансова допомога ФОП

Одноразову безповоротну фінансову допомогу в розмірі до 15 000 гривень можуть отримати фізичні особи - підприємці 2–3 груп, які працюють у соціально важливих сферах та забезпечують населення ліками, продуктами харчування й іншими базовими послугами.

Отримані кошти дозволяється спрямувати на придбання або ремонт генераторів та іншого енергетичного обладнання, закупівлю пального, а також оплату електроенергії для автономної роботи під час відключень.

Подати заявку можна онлайн через портал "Дія".

Програма покликана підтримати малий бізнес і забезпечити безперервну роботу підприємців у періоди нестабільного електропостачання, наголосила Свириденко.

Що відомо про програму? 

Хто може отримати допомогу

Подати заяву можуть підприємці, які відповідають таким умовам:

  • ФОП 2 або 3 групи спрощеної системи оподаткування;
  • зареєстровані не пізніше 1 грудня 2025 року;
  • мають хоча б одного найманого працівника;
  • не мають заборгованості зі сплати ЄСВ;
  • працюють у соціально важливих сферах.

Куди можна використати кошти:

  • придбання або ремонт генераторів та іншого енергообладнання; 
  • акумулятори, інвертори, зарядні станції, сонячні панелі та комплектуючі; 
  • пальне для генераторів; 
  • оплату електроенергії для автономної роботи під час відключень.

Яка сума допомоги?

Розмір допомоги прямо залежить від офіційно працевлаштованих осіб у вашій команді: 

  • 1 працівник — 7 500 грн.
  • 2 працівники — 9 000 грн. 
  • 3 працівники — 10 500 грн. 
  • 4 працівники — 12 000 грн. 
  • 5 працівників — 13 500 грн.
  • 6 та більше працівників — 15 000 грн.

Нагадаємо, кілька днів тому партія з 76 аварійних генераторів зі стратегічних резервів ЄС прибула до Києва для відновлення електропостачання в українських населених пунктах. 

Автор:
Ольга Опенько