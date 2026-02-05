Уряд Швеції надасть Україні понад $110 млн на енергетичну допомогу

Уряд Швеції ухвалив рішення терміново виділити Україні 1 мільярд шведських крон (понад $110 млн) на підтримку енергетичного сектору у 2026 році.

Як пише Delo.ua, про це інформує портал SVT.

За словами міністра з розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджаміна Доуса, надана допомога буде негайно спрямована на електростанції, системи обігріву та необхідні запчастини для відновлення енергопостачання в Україні.

Рішення ухвалене на тлі прогнозів різкого похолодання.

Яка ситуація в Україні?

Зауважимо, масовані удари по енергетичній інфраструктурі, дефіцит генерації та морози призвели до ситуації, коли більша частина країни продовжує жити в умовах тривалих відключень.

Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, існує ризик, що графіки погодинних відключень електроенергії погіршуватимуться. Це пов'язано з останнім ударом РФ і тим, що дефіцит генерації в енергосистемі залишається значним.Росіяни готуються до нових атак по енергетиці, і вони можуть статися в найближчий тиждень.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Шанси на скасування графіків відключення електроенергії є, але вони будуть в Україні влітку та у наступному опалювальному сезоні. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів колишній міністр енергетики Іван Плачков.