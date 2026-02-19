Далекобійні ракети та ППО: Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на $1,4 млрд

У четвер уряд Швеції офіційно представив новий масштабний пакет військової підтримки Україні на загальну суму 12,9 мільярда шведських крон (приблизно 1,42 мільярда доларів).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

За даними агентства, нове постачання зосереджене на критичних потребах Збройних Сил України для захисту неба та проведення стратегічних операцій, та включатиме:

засоби протиповітряної оборони;

сучасні безпілотники різних типів ;

; ракети далекого радіуса дії.

Як повідомив на міністр оборони Пал Йонсон, цей пакет є частиною ширшої програми військової допомоги обсягом 40 мільярдів крон, запланованої Швецією на 2026 рік.

Загалом військова підтримка Швеції Україні з моменту вторгнення Росії у 2022 році становить 103 мільярди шведських крон.

Нагадаємо, торік Швеція оголосила про додаткове фінансування Цільового фонду Світового банку для допомоги Україні у відновленні та реформах на 385 мільйонів шведських крон (приблизно 35 млн євро).