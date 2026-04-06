Швеція передать Україні сучасні системи ППО: Tridon Mk2 полюватиме на "шахеди" та крилаті ракети

Tridon Mk2
Комплекс Tridon Mk2 / Міноборони

Швеція передасть Україні сучасні мобільні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2. На закупівлю цих комплексів виділено 400 млн євро, що становить близько третини загального пакета військової допомоги обсягом 1,2 млрд євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Tridon Mk2 є розробкою 2024 року та належить до систем ППО середньої дальності. Основним озброєнням комплексу є 40-мм автоматична гармата Bofors 40 Mk4. Технічні можливості системи дозволяють: вражати повітряні цілі на відстані до 12 км, здійснювати до 300 пострілів на хвилину та знижувати темп стрільби до 200 пострілів на хвилину для економії боєприпасів.

Особливістю комплексу є використання снарядів із програмованим підривом. Боєприпас вибухає безпосередньо перед об'єктом, створюючи хмару уламків для ефективного знищення дронів та крилатих ракет.

Конструкція Tridon Mk2 оснащена електроприводами, що дозволяє встановлювати її на різні платформи. Серед варіантів шасі: гусеничні всюдиходи BvS 10 та вантажівки Scania. Система призначена для протидії безпілотникам, літакам, вертольотам та крилатим ракетам при низьких експлуатаційних витратах. Вона працює за будь-яких погодних умов, удень і вночі. Одна з її переваг – відносно низька вартість пострілу.

Довідково

Система Tridon Mk2 була розроблена компанією BAE Systems Bofors. Її ключовою перевагою є інтеграція з цифровими системами управління вогнем, що дозволяє отримувати дані від зовнішніх радарів. Використання 40-мм гармати Bofors базується на багаторічному досвіді експлуатації морських та сухопутних зенітних установок, які зарекомендували себе як надійний засіб боротьби з малорозмірними цілями.

Нагадаємо, у лютому уряд Швеції представив новий масштабний пакет військової підтримки Україні на загальну суму 12,9 мільярда шведських крон (приблизно 1,42 мільярда доларів). 

Автор:
Тетяна Ковальчук