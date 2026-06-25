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Ущерб на 81 млн грн: правоохранители разоблачили махинации с укрытиями в четырех областях Украины

работники прокуратуры, подозреваемые
Правоохранители обнаружили миллионные сделки на укрытиях / Офис генерального прокурора Украины

Во время мониторинга государственных закупок стражи порядка разоблачили факты хищения бюджетных средств, которые выделялись на приобретение и строительство защитных сооружений. Общая сумма установленного ущерба государству в нескольких уголовных производствах составляет 81 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

"Во время войны укрытия должны спасать жизнь. В то же время отдельные должностные лица и предприниматели превратили их в способ незаконного обогащения за счет бюджетных средств", — отметил он.

Финансовые ресурсы были потрачены на конструкции, не отвечающие государственным стандартам.

В одном из производств следствие установило действие организованной группы, которая присвоила 47 млн грн на поставку укрытий для объектов Вооруженных Сил и учебных заведений на территории Днепропетровской и Черниговской областей. Преступный механизм включал следующие этапы:

  • подстройка условий тендеров под подконтрольные предприятия;
  • снабжение конструкций, не отвечающих установленным техническим требованиям;
  • использование поддельных сертификатов соответствия;
  • избегание обязательных процедур технического контроля.

В рамках этого расследования подозрения объявили четырем участникам преступной группы, а также шестерым должностным лицам органов местного самоуправления. Чиновников подозревают в служебной халатности, которая позволила реализовать незаконные поставки.

Аналогичные махинации с закупками хранилищ для учебных заведений зафиксировали в Черновицкой и Полтавской областях. Сумма подтвержденного ущерба в этих двух регионах составляет еще 34 млн грн.

Приобретенные за бюджетные средства постройки не отвечают действующим нормам безопасности. Продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств правонарушений и установления полного перечня лиц, причастных к сделкам.

"Ответственность будут нести все, кто организовывал эти схемы, согласовывал документацию, подписывал акты или сознательно закрывал глаза на нарушения", - подчеркнул Кравченко.

Напомним, в Украине насчитывается более 66,5 тысяч защитных сооружений, однако их наличие в статистических отчетах не всегда гарантирует реальную готовность к защите граждан во время воздушных тревог. Результаты последнего мониторинга свидетельствуют о том, что 93% проверенных хранилищ имеют существенные недостатки .

Автор:
Татьяна Ковальчук