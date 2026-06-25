Збитки на 81 млн грн: правоохоронці викрили махінації з укриттями у чотирьох областях України

Під час моніторингу державних закупівель правоохоронці викрили факти розкрадання бюджетних коштів, які виділялися на придбання та будівництво захисних споруд. Загальна сума встановлених збитків державі у кількох кримінальних провадженнях становить 81 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Під час війни укриття мають рятувати життя. Натомість окремі посадовці та підприємці перетворили їх на спосіб незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів", — зазначив він.

Фінансові ресурси були витрачені на конструкції, які не відповідають державним стандартам.

В одному з проваджень слідство встановило дію організованої групи, яка привласнила 47 млн грн на постачанні сховищ для об'єктів Збройних Сил та закладів освіти на території Дніпропетровської та Чернігівської областей. Злочинний механізм включав такі етапи:

підлаштування умов тендерів під підконтрольні підприємства;

постачання конструкцій, що не відповідають встановленим технічним вимогам;

використання підроблених сертифікатів відповідності;

уникнення обов'язкових процедур технічного контролю.

У межах цього розслідування підозри оголосили чотирьом учасникам злочинної групи, а також шістьом посадовцям органів місцевого самоврядування. Чиновників підозрюють у службовій недбалості, яка дозволила реалізувати незаконне постачання.

Аналогічні махінації із закупівлями сховищ для освітніх закладів зафіксували у Чернівецькій та Полтавській областях. Сума підтверджених збитків у цих двох регіонах становить ще 34 млн грн.

Придбані за бюджетні кошти споруди не відповідають чинним нормам безпеки. Наразі тривають слідчі дії для з'ясування всіх обставин правопорушень та встановлення повного переліку осіб, причетних до оборудок

"Відповідальність нестимуть усі, хто організовував ці схеми, погоджував документацію, підписував акти або свідомо закривав очі на порушення", — підкреслив Кравченко.

Нагадаємо, в Україні нараховується понад 66,5 тисячі захисних споруд, проте їхня наявність у статистичних звітах не завжди гарантує реальну готовність до захисту громадян під час повітряних тривог. Результати останнього моніторингу свідчать, що 93% перевірених сховищ мають суттєві недоліки.