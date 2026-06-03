Затоплены и закрыты: в Украине у 93% укрытий нашли серьезные недостатки

В Украине формально насчитывается более 66,5 тысяч защитных сооружений, однако их наличие в статистических отчетах не всегда гарантирует реальную готовность к защите граждан во время воздушных тревог. Результаты последнего мониторинга свидетельствуют о том, что 93% проверенных хранилищ имеют существенные недостатки.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила глава профильного комитета ВР Елена Шуляк, ссылаясь на проверки Секретариата Омбудсмена.

Закрытые, затопленные, захламленные или недоступные для маломобильных групп населения объекты фактически не выполняют свою безопасность.

По данным ГСЧС, по состоянию на начало 2026 года общая емкость имеющихся в Украине 66,5 тысяч объектов гражданской защиты рассчитана примерно на 16,5 миллиона человек.

В структуре этого фонда преобладают простейшие покрытия, которых насчитывается 43 тысяч. Кроме того, на учете состоят:

16 128 противорадиационных укрытий;

6731 хранилище;

537 мобильных защитных сооружений;

163 постройки двойного назначения.

В третий и четвертый кварталы 2025 года Секретариат Омбудсмена провел детальный мониторинг 1066 общедоступных объектов.

По итогам инспекции рекомендации по устранению нарушений получил 991 объект. Полностью подходящими и безучастными оказались всего 80 укрытий по всей стране.

Всего в рамках мониторинга было предоставлено 3996 рекомендаций по улучшению состояния укрытий. В среднем хранилища и противорадиационные укрытия получали 4,5 рекомендации на один объект, простейшие укрытия – около 4, а сооружения двойного назначения – около 2.

По словам Шуляка, данные показывают системный разрыв между учетом укрытий и реальной безопасностью людей. По ее словам, для граждан важно не то, есть ли объект в статистике или на карте, а можно ли попасть к нему во время тревоги, есть ли там базовые условия для пребывания и доступен ли он для всех групп населения.

Также отмечается, что проблема не сводится к небрежности отдельных балансодержателей. Среди системных причин названы отсутствие финансовых нормативов, нечеткость требований, ограниченность механизмов контроля и хроническое недофинансирование содержания простых укрытий.

Напомним, в январе сообщалось, что государство выделяет 5 млрд грн на обустройство укрытий в заведениях общего среднего образования (ЗЗСО).