"Укрзализныця" устанавливает 800 мобильных укрытий по всей Украине
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.
Украина усиливает защиту
"Укрзализныця" разворачивает по всей стране более 800 модульных укрытий для защиты работников железнодорожной инфраструктуры на фоне роста атак. Инициатива реализуется в рамках усиления мер безопасности и производится силами предприятий компании.
В первую очередь такие укрытия устанавливают в наиболее опасных точках - вблизи критически важных объектов, обеспечивающих движение поездов, а также на станциях, где отсутствуют стационарные хранилища. Они позволяют быстро укрыться во время воздушной тревоги и обеспечивают защиту от обломков при обстреле.
В Укрзализныце отмечают, что эффективность таких укрытий уже подтверждена на практике. В частности, в Харьковской области одно из них спасло жизнь проводницы, которая успела скрыться после сигнала об опасности. В то же время вагон, возле которого она находилась, был полностью уничтожен вражеским дроном.
Инициатива является частью "Плана устойчивости" компании, направленного на обеспечение непрерывной работы железной дороги и максимальной защиты персонала даже в условиях регулярных атак.
По данным компании, с начала года зафиксировано около 983 атак на железнодорожную инфраструктуру Украины.
