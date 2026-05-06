Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

--0,03

EUR

51,40

--0,06

Наличный курс:

USD

43,82

43,75

EUR

51,60

51,41

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" устанавливает 800 мобильных укрытий по всей Украине

Укрзализныця
800 укрытий для железной дороги: Украина усиливает защиту / Укрзалізниця

"Укрзализныця" разворачивает по всей Украине более 800 модульных укрытий для защиты работников железнодорожной инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Украина усиливает защиту

"Укрзализныця" разворачивает по всей стране более 800 модульных укрытий для защиты работников железнодорожной инфраструктуры на фоне роста атак. Инициатива реализуется в рамках усиления мер безопасности и производится силами предприятий компании.

В первую очередь такие укрытия устанавливают в наиболее опасных точках - вблизи критически важных объектов, обеспечивающих движение поездов, а также на станциях, где отсутствуют стационарные хранилища. Они позволяют быстро укрыться во время воздушной тревоги и обеспечивают защиту от обломков при обстреле.

В Укрзализныце отмечают, что эффективность таких укрытий уже подтверждена на практике. В частности, в Харьковской области одно из них спасло жизнь проводницы, которая успела скрыться после сигнала об опасности. В то же время вагон, возле которого она находилась, был полностью уничтожен вражеским дроном.

Инициатива является частью "Плана устойчивости" компании, направленного на обеспечение непрерывной работы железной дороги и максимальной защиты персонала даже в условиях регулярных атак.

По данным компании, с начала года зафиксировано около 983 атак на железнодорожную инфраструктуру Украины.

Напомним, "Укрзализныця" со 2 мая изменяет правила возвращения билетов на внутренние рейсы, вводя прогрессивную шкалу возмещения стоимости в зависимости от времени до отправления поезда.

Автор:
Ольга Опенько