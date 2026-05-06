"Укрзалізниця" встановлює 800 мобільних укриттів по всій Україні

“Укрзалізниця” розгортає по всій Україні понад 800 модульних укриттів для захисту працівників залізничної інфраструктури.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Україна посилює захист

"Укрзалізниця" розгортає по всій країні понад 800 модульних укриттів для захисту працівників залізничної інфраструктури на тлі зростання атак. Ініціатива реалізується в межах посилення безпекових заходів та виготовляється силами підприємств компанії.

Першочергово такі укриття встановлюють у найбільш небезпечних точках - поблизу критично важливих об’єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де відсутні стаціонарні сховища. Вони дозволяють швидко укритися під час повітряної тривоги та забезпечують захист від уламків під час обстрілів.

В Укрзалізниці зазначають, що ефективність таких укриттів уже підтверджена на практиці. Зокрема, на Харківщині одне з них врятувало життя провідниці, яка встигла сховатися після сигналу про небезпеку. Водночас вагон, біля якого вона перебувала, був повністю знищений ворожим дроном.

Ініціатива є частиною "Плану стійкості" компанії, спрямованого на забезпечення безперервної роботи залізниці та максимальний захист персоналу навіть в умовах регулярних атак.

За даними компанії, від початку року зафіксовано близько 983 атак на залізничну інфраструктуру України.

