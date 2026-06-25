Цены на топливо и НДС на электрокары перекроили авторынок Украины: как изменился спрос в мае

Колебания цен на топливо и законодательные изменения НДС на электрокары стали определяющими факторами для украинского авторынка в мае 2026 года. Показатели продаж показывают изменение приоритетов покупателей авто во всех ключевых сегментах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт исследований авторынка.

На внутреннем вторичном рынке зафиксированы следующие доли продаж:

бензиновые автомобили — 43,9% (+1,0%), чему способствовало снижение стоимости горючего А-95 на 3,3 гривны за литр;

дизельные автомобили — 26% (+0,6%), несмотря на розничную цену топлива на уровне 86 грн/л в конце месяца;

авто с ГБО – 20,2% (0%), где стабильность спроса удерживается ценой пропан-бутана в 46,5 грн/л;

электромобили - 7,1% (-1,4%), где падение обусловлено возвратом НДС и достижением лимита потребителей, имеющих доступ к розетке по бытовому тарифу.

В сегменте импорта подержанных автомобилей структура топливных предпочтений распределилась следующим образом:

бензин - 56,9% (+1,0%), из-за высокой рентабельности "пригона" малолитражных машин из Европы и США;

дизель - 20,2% (-1,0%), что явилось прямым следствием роста стоимости горючего и увеличения срока окупаемости таких двигателей в обслуживании;

гибриды — 8,6% (+0,6%), ставшие альтернативой из-за низкого потребления бензина.

Рынок новых автомобилей в мае продемонстрировал следующие результаты:

бензиновые автомобили — 40,5% (+1,4%), за счет спроса со стороны частных клиентов в сегменте средних кроссоверов;

дизельные автомобили — 19,4% (+1,1%), где рост обеспечили корпоративные закупки юридических лиц и рамных внедорожников;

гибриды - 31,3% (-2,1%), чье падение связано с вымыванием складских запасов дилеров.

По выводам аналитиков ИДА, покупатели мгновенно реагируют на изменение цен на АЗС. Снижение стоимости бензина восстановило спрос на традиционные двигатели, в то время как дизельный транспорт постепенно переходит в категорию исключительно коммерческого назначения. Электромобили проходят этап коррекции через инфраструктурные вызовы.

Напомним, в мае украинцы приобрели почти 4,6 тыс ввозимых из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковых автомобилей охватили бензиновые авто – 50%.