Ціни на пальне та ПДВ на електрокари перекроїли авторинок України: як змінився попит у травні

Коливання цін на паливо та законодавчі зміни щодо ПДВ на електрокари стали визначальними факторами для українського авторинку у травні 2026 року. Показники продажів демонструють зміну пріоритетів покупців авто у всіх ключових сегментах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

На внутрішньому вторинному ринку зафіксовано такі частки продажів:

бензинові авто — 43,9% (+1,0%), чому сприяло зниження вартості пального А-95 на 3,3 гривні за літр;

дизельні авто — 26% (+0,6%), попри роздрібну ціну палива на рівні 86 грн/л наприкінці місяця;

авто з ГБО — 20,2% (0%), де стабільність попиту утримується ціною пропан-бутану в 46,5 грн/л;

електромобілі — 7,1% (-1,4%), де падіння зумовлене поверненням ПДВ та досягненням ліміту споживачів, які мають доступ до розетки за побутовим тарифом.

У сегменті імпорту вживаних автомобілів структура паливних уподобань розподілилася наступним чином:

бензин — 56,9% (+1,0%), через високу рентабельність "пригону" малолітражних машин з Європи та США;

дизель — 20,2% (-1,0%), що стало прямим наслідком зростання вартості пального та збільшення терміну окупності таких двигунів в обслуговуванні;

гібриди — 8,6% (+0,6%), які стали альтернативою через низьке споживання бензину.

Ринок нових автомобілів у травні продемонстрував такі результати:

бензинові авто — 40,5% (+1,4%), за рахунок попиту з боку приватних клієнтів у сегменті середніх кросоверів;

дизельні авто — 19,4% (+1,1%), де зростання забезпечили корпоративні закупівлі юридичних осіб та рамних позашляховиків;

гібриди — 31,3% (-2,1%), чиє падіння пов'язане із вимиванням складських запасів дилерів.

За висновками аналітиків ІДА, покупці миттєво реагують на зміну цін на АЗС. Зниження вартості бензину відновило попит на традиційні двигуни, тоді як дизельний транспорт поступово переходить у категорію виключно комерційного призначення. Електромобілі проходять етап корекції через інфраструктурні виклики.

Нагадаємо, у травні українці придбали майже 4,6 тис ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 50%.