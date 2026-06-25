Новые правила ЕС для посылок из Украины: как будет работать пошлина с 1 июля

С 1 июля все 27 стран Европейского Союза начинают поэтапно вводить новые правила оформления коммерческих посылок из-за границы. Изменения коснутся украинских предпринимателей, продающих товары в ЕС, а также всех, кто отправляет европейским получателям образцы продукции или подарки стоимостью более 45 евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

Из-за очень сжатых сроков страны Евросоюза будут запускать новые правила постепенно. Основные изменения предполагают несколько вариантов оформления:

Если налог на добавленную стоимость уже уплачен непосредственно на торговой площадке, с отправителя будет взиматься сервисный сбор в размере 3 евро за каждый товарный код.

Если НДС не уплачен, а страна назначения технически уже готова к новым правилам, "Укрпочта" будет самостоятельно оформлять этот налог. На первом этапе по такой схеме будут работать пять стран ЕС, другие присоединятся впоследствии.

Дополнительно отправители могут взимать местные логистические сборы и сервисный сбор конкретного почтового оператора.

Игорь Смилянский подчеркнул, что "Укрпочта" заранее подготовилась к реформе. Компания не только согласовала процессы со всеми государствами ЕС, но и провела полную ИТ-интеграцию через систему International Post Corporation — международную организацию в Брюсселе, объединяющую ведущих почтовых операторов мира.

Благодаря этому украинским экспортерам не придется самостоятельно разбираться в иностранных налогах. При отправке через Укрпочту оператор сам рассчитает необходимые платежи и перечислит их таможням стран назначения. Получателю в ЕС не придется искать, где уплатить таможенные пошлины и комиссии. Почтовый оператор вместе с Министерством экономики и НБУ завершает настройку технических деталей для взаиморасчетов.

Руководитель компании также приветствовал Государственную таможенную службу Украины с 35-летием, отметив, что благодаря полностью цифровому обмену данными между "Укрпочтой" и таможней миллионы международных посылок оформляются быстро и в электронном виде.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС изменил правила посылок стоимостью до 150 евро и ввел фиксированную ставку пошлины. Совет Европейского Союза официально отменил беспошлинный ввоз небольших отправлений, ввозимых на территорию блока преимущественно через сферу электронной коммерции, чтобы ликвидировать недобросовестную конкуренцию со стороны иностранных онлайн-платформ.