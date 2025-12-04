Канада, Швеція, Литва та Україна створили Фонд підтримки транспорту України

3 грудня у Брюсселі Канада, Литва, Швеція та Україна підписали Спільну декларацію про створення Ukraine Transport Support Fund (UTSF) — міжнародного механізму підтримки відновлення та модернізації транспортної системи України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Фонд створюється в межах Групи спільних інтересів з питань транспорту України (CIG4U) Міжнародного транспортного форуму.

Декларацію підписали міністр інфраструктури та житлового господарства Швеції Андреас Карлсон, міністр транспорту та зв’язку Литви Юрас Таминскас, заступник міністра транспорту Канади Крейг Гаттон та заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

"Новий фонд має стати ефективним інструментом, який допоможе Україні відновлюватися швидше, працювати ефективніше та будувати транспортну систему, що відповідатиме потребам громадян і викликам майбутнього", – наголосив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

UTSF надаватиме гранти для реалізації проєктів у всіх видах транспорту: автомобільному, залізничному, морському, авіаційному, міській мобільності та логістиці.

У лютому 2026 року планується Діалог високого рівня, де інші країни зможуть приєднатися до Декларації та зробити внески до Фонду, сприяючи прискоренню відновлення транспортної інфраструктури України.

Додамо, 15 грудня Міністерство розвитку громад та територій презентує Transport Data Hub – нову цифрову платформу, розроблену за підтримки проєкту UK DIGIT.