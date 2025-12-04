Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,20

--0,13

EUR

49,23

+0,04

Наличный курс:

USD

42,27

42,20

EUR

49,40

49,21

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Канада, Швеция, Литва и Украина создали Фонд поддержки транспорта Украины

Канада, Швеция, Литва и Украина создали Фонд поддержки транспорта Украины
Канада, Швеция, Литва и Украина создали Фонд поддержки транспорта Украины / Министерство развития общин и территорий Украины

3 декабря в Брюсселе Канада, Литва, Швеция и Украина подписали Совместную декларацию о создании Ukraine Transport Support Fund (UTSF) – международного механизма поддержки восстановления и модернизации транспортной системы Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Фонд создается в рамках Группы общих интересов по транспорту Украины (CIG4U) Международного транспортного форума.

Декларацию подписали министр инфраструктуры и жилищного хозяйства Швеции Андреас Карлсон, министр транспорта и связи Литвы Юрас Таминскас, замминистра транспорта Канады Крейг Гаттон и замминистра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.

"Новый фонд должен стать эффективным инструментом, который поможет Украине восстанавливаться быстрее, работать эффективнее и строить транспортную систему, отвечающую потребностям граждан и вызовам будущего", - подчеркнул министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

UTSF будет предоставлять гранты для реализации проектов по всем видам транспорта: автомобильному, железнодорожному, морскому, авиационному, городской мобильности и логистике.

В феврале 2026 года планируется Диалог высокого уровня, где другие страны смогут присоединиться к Декларации и внести вклад в Фонд, способствуя ускорению восстановления транспортной инфраструктуры Украины.

Добавим, 15 декабря Министерство развития общин и территорий представит Transport Data Hub – новую цифровую платформу, разработанную при поддержке проекта UK DIGIT.

Автор:
Татьяна Гойденко