Канада, Швеция, Литва и Украина создали Фонд поддержки транспорта Украины

3 декабря в Брюсселе Канада, Литва, Швеция и Украина подписали Совместную декларацию о создании Ukraine Transport Support Fund (UTSF) – международного механизма поддержки восстановления и модернизации транспортной системы Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Фонд создается в рамках Группы общих интересов по транспорту Украины (CIG4U) Международного транспортного форума.

Декларацию подписали министр инфраструктуры и жилищного хозяйства Швеции Андреас Карлсон, министр транспорта и связи Литвы Юрас Таминскас, замминистра транспорта Канады Крейг Гаттон и замминистра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.

"Новый фонд должен стать эффективным инструментом, который поможет Украине восстанавливаться быстрее, работать эффективнее и строить транспортную систему, отвечающую потребностям граждан и вызовам будущего", - подчеркнул министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

UTSF будет предоставлять гранты для реализации проектов по всем видам транспорта: автомобильному, железнодорожному, морскому, авиационному, городской мобильности и логистике.

В феврале 2026 года планируется Диалог высокого уровня, где другие страны смогут присоединиться к Декларации и внести вклад в Фонд, способствуя ускорению восстановления транспортной инфраструктуры Украины.

Добавим, 15 декабря Министерство развития общин и территорий представит Transport Data Hub – новую цифровую платформу, разработанную при поддержке проекта UK DIGIT.