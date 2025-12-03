Платформа для анализа и планирования транспорта: Минразвития презентует Transport Data Hub

15 декабря Министерство развития общин и территорий представит Transport Data Hub – новую цифровую платформу, разработанную при поддержке проекта UK DIGIT.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Transport Data Hub

Transport Data Hub — это цифровая платформа с целью объединить ключевые данные в сфере транспорта и мобильности. Ее создают для принятия эффективных, прозрачных и обоснованных решений в транспортной отрасли.

Платформа обеспечит возможность анализировать мобильность населения, планировать маршруты и оценивать спрос, проводить подробную аналитику перевозок и усилить стратегическое управление транспортной системой.

К участию приглашаются пассажирские перевозчики, транспортные компании, органы местного самоуправления, общественные организации и все представители отрасли, которые заинтересованы в развитии современных транспортных решений.

