- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Платформа для анализа и планирования транспорта: Минразвития презентует Transport Data Hub
15 декабря Министерство развития общин и территорий представит Transport Data Hub – новую цифровую платформу, разработанную при поддержке проекта UK DIGIT.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
Transport Data Hub
Transport Data Hub — это цифровая платформа с целью объединить ключевые данные в сфере транспорта и мобильности. Ее создают для принятия эффективных, прозрачных и обоснованных решений в транспортной отрасли.
Платформа обеспечит возможность анализировать мобильность населения, планировать маршруты и оценивать спрос, проводить подробную аналитику перевозок и усилить стратегическое управление транспортной системой.
К участию приглашаются пассажирские перевозчики, транспортные компании, органы местного самоуправления, общественные организации и все представители отрасли, которые заинтересованы в развитии современных транспортных решений.
Напомним, в Украине планируют создать первую платную дорогу - от Ковеля до пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей. Трассу расширят и модернизируют, однако точная дата запуска еще не определена.