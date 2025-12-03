- Категорія
Платформа для аналізу та планування транспорту: Мінрозвитку презентує Transport Data Hub
15 грудня Міністерство розвитку громад та територій презентує Transport Data Hub – нову цифрову платформу, розроблену за підтримки проєкту UK DIGIT.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
Transport Data Hub
Transport Data Hub — це цифрова платформа, що має на меті об’єднати ключові дані у сфері транспорту та мобільності. Її створюють для того, щоб ухвалювати ефективні, прозорі й обґрунтовані рішення у транспортній галузі.
Платформа забезпечить можливість аналізувати мобільність населення, планувати маршрути та оцінювати попит, проводити детальну аналітику перевезень і посилити стратегічне управління транспортною системою.
До участі запрошують пасажирських перевізників, транспортні компанії, органи місцевого самоврядування, громадські організації та всіх представників галузі, які зацікавлені у розвитку сучасних транспортних рішень.
Нагадаємо, в Україні планують створити першу платну дорогу – від Ковеля до пункту пропуску “Ягодин – Дорогуськ” на кордоні з Польщею. Трасу розширять і модернізують, проте точна дата запуску ще не визначена.