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Кто имеет больше скрытых деклараций в Украине и какое место занимает СБУ

декларация
Президент хочет вернуть декларирование для СБУ

По состоянию на середину ноября в Украине скрыто не менее 468,9 тыс. деклараций должностных лиц. Из них 1399 документов содержат упоминание о Службе безопасности Украины как месте работы декларанта. Это всего 0,3% от общего массива закрытой имущественной отчетности.

Как пишет Dilo, об этом информирует Opendatbote.

Когда больше всего скрывали декларации сотрудников СБУ

Больше всего деклараций с упоминанием Службы безопасности Украины скрыли за 2023 отчетный год – 384 документа. Это самый высокий показатель за весь период с 2016 по 2025 год.

В последующие годы количество закрытых деклараций уменьшалось: за 2024 год их было 224, а за 2025-й – 38.

Динамика скрытых деклараций сотрудников СБУ по годам:

  • 2016 год - 32;
  • 2017 год - 52;
  • 2018 год - 59;
  • 2019 год - 211;
  • 2020 год - 219;
  • 2021 год - 116;
  • 2022 год - 64;
  • 2023 год - 384;
  • 2024 год - 224;
  • 2025 год - 38.
Фото 2 — Кто имеет больше скрытых деклараций в Украине и какое место занимает СБУ

В то же время, сотрудники СБУ не относятся к категориям декларантов с наибольшим количеством закрытых документов. Лидерами по этому показателю остаются военнослужащие Вооруженных Сил Украины и сотрудники Национальной полиции.

В Раде рассматривают возобновление декларирования

Вопрос открытости имущественной отчетности сотрудников спецслужбы снова оказался в повестке дня.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный законопроект о возобновлении декларирования для работников Службы безопасности Украины.

Соответствующий документ зарегистрирован в парламенте. Его внесение предварительно анонсировали еще в начале осени.

Таким образом, вопрос декларирования сотрудников СБУ остается частью более широкой дискуссии о балансе между требованиями национальной безопасности и прозрачностью имущественного положения чиновников.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2027 года в Украине будет введена новая форма Налоговой декларации по транспортному налогу.

Автор:
Ольга Опенько

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