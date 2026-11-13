Кто имеет больше скрытых деклараций в Украине и какое место занимает СБУ

По состоянию на середину ноября в Украине скрыто не менее 468,9 тыс. деклараций должностных лиц. Из них 1399 документов содержат упоминание о Службе безопасности Украины как месте работы декларанта. Это всего 0,3% от общего массива закрытой имущественной отчетности.

Как пишет Dilo, об этом информирует Opendatbote.

Когда больше всего скрывали декларации сотрудников СБУ

Больше всего деклараций с упоминанием Службы безопасности Украины скрыли за 2023 отчетный год – 384 документа. Это самый высокий показатель за весь период с 2016 по 2025 год.

В последующие годы количество закрытых деклараций уменьшалось: за 2024 год их было 224, а за 2025-й – 38.

Динамика скрытых деклараций сотрудников СБУ по годам:

2016 год - 32;

2017 год - 52;

2018 год - 59;

2019 год - 211;

2020 год - 219;

2021 год - 116;

2022 год - 64;

2023 год - 384;

2024 год - 224;

2025 год - 38.

В то же время, сотрудники СБУ не относятся к категориям декларантов с наибольшим количеством закрытых документов. Лидерами по этому показателю остаются военнослужащие Вооруженных Сил Украины и сотрудники Национальной полиции.

В Раде рассматривают возобновление декларирования

Вопрос открытости имущественной отчетности сотрудников спецслужбы снова оказался в повестке дня.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный законопроект о возобновлении декларирования для работников Службы безопасности Украины.

Соответствующий документ зарегистрирован в парламенте. Его внесение предварительно анонсировали еще в начале осени.

Таким образом, вопрос декларирования сотрудников СБУ остается частью более широкой дискуссии о балансе между требованиями национальной безопасности и прозрачностью имущественного положения чиновников.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2027 года в Украине будет введена новая форма Налоговой декларации по транспортному налогу.