Хто має найбільше прихованих декларацій в Україні та яке місце посідає СБУ

Станом на середину листопада в Україні приховано щонайменше 468,9 тис. декларацій посадовців. Із них 1399 документів містять згадку про Службу безпеки України як місце роботи декларанта. Це лише 0,3% від загального масиву закритої майнової звітності.

Як пише Dilo, про це інформує Opendatbote.

Коли найбільше приховували декларації співробітників СБУ

Найбільше декларацій зі згадкою Служби безпеки України приховали за 2023 звітний рік - 384 документи. Це найвищий показник за весь період із 2016-го до 2025 року.

У наступні роки кількість закритих декларацій зменшувалася: за 2024 рік їх було 224, а за 2025-й - 38.

Динаміка прихованих декларацій співробітників СБУ за роками:

2016 рік — 32;

2017 рік — 52;

2018 рік — 59;

2019 рік — 211;

2020 рік — 219;

2021 рік — 116;

2022 рік — 64;

2023 рік — 384;

2024 рік — 224;

2025 рік — 38.

Водночас співробітники СБУ не належать до категорій декларантів із найбільшою кількістю закритих документів. Лідерами за цим показником залишаються військовослужбовці Збройних сил України та працівники Національної поліції.

У Раді розглядають відновлення декларування

Питання відкритості майнової звітності співробітників спецслужби знову опинилося на порядку денному.

9 листопада президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про відновлення декларування для працівників Служби безпеки України.

Відповідний документ зареєстровано в парламенті. Його внесення попередньо анонсували ще на початку осені.

Таким чином, питання декларування співробітників СБУ залишається частиною ширшої дискусії про баланс між вимогами національної безпеки та прозорістю майнового стану посадовців.

Раніше повідомлялось, що з 1 січня 2027 року в Україні запровадять нову форму Податкової декларації з транспортного податку.