Снижение выбросов от автотранспорта: Черкасский "Азот" будет выпускать добавки для двигателей AdBlue

Черкасский "Азот", входящий в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, начал проект по запуску производства AdBlue. AdBlue – специальная добавка для дизельных двигателей, использующаяся для снижения выбросов NO (оксида азота) автомобилями.

Об этом сообщает пресс-служба Group DF.

Ожидаемый объем производства реагента на предприятии – 10 тысяч тонн в год.

На данный момент на Черкасском "Азоте" проведены подготовительные работы для установки, монтажа и отладки оборудования. Производство реагента будет организовано на базе цеха К-4 (ранее выпускал кристаллический капролактам).

Объем инвестиций будет оглашен после запуска проекта и будет включать все необходимые сертификационные процедуры.

"Мы заходим на растущий, маржинальный, но очень конкурентный рынок. Завершение всех подготовительных работ для запуска проекта ожидается в первой половине 2022 года. Мы нацелены на производство качественного реагента строго в соответствии с международными стандартами. Ведутся переговоры с Ассоциацией автомобильной промышленности Германии (VDA), разработавшей данную технологию, о проведении аудита и выдаче лицензии на использование бренда Ad Blue. По мере увеличения сбыта мы будем увеличивать объем производства", – говорит председатель правления Черкасского "Азота" Виталий Скляров.

По его словам, сбыт данной продукции планируется как на внутреннем, так и на внешних рынках.

По оценкам Group DF, объем рынка AdBlue и его аналогов в Украине составляет порядка 35-45 тысяч тонн в год, при этом сегодня более 60% украинского рынка занимает импорт. Черкасский "Азот" со временем сможет обеспечить потребности Украины в качественном сертифицированном реагенте и постепенно вытеснит импортную продукцию.

"AdBlue – это, по сути, водный раствор карбамида, соответственно, его крупнейшими производителями во всем мире являются азотные заводы. Логично, что в Украине у нас будет ценовое преимущество перед конкурентами. Мы сами являемся производителями основного сырья. Также ценовое преимущество у нас будет на европейском рынке", – говорит Виталий Скляров.

Черкасский "Азот" входит в азотный холдинг Ostchem, являющийся производителем минеральных удобрений в Украине. Основными потребителями реагента, производимого на заводе, станут собственники сельскохозяйственного транспорта и спецтехники, а также грузовых и легковых авто.

"Перед Украиной стоит глобальная задача снижения выбросов от автотранспорта. Пока на наших дорогах еще ездят дизельные автомобили, мы должны позаботиться об уменьшении их влияния на экологию и защитить окружающую среду от вредных выбросов", – подчеркивает Виталий Скляров.

AdBlue (другие названия DEF, Diesel Exhaust Fluid, AUS32) – это 32,5% водный раствор карбамида, выпускаемый под брендом VDA. Основными потребителями реагента являются автомобили, спец- и сельскохозяйственная техника. С помощью специального оборудования, встроенного внутри дизельных автомобилей, реагент впрыскивают в выхлопную систему для того, чтобы сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Оснащение автомобильных выхлопных систем экологическим специальным оборудованием, в котором используются присадки для уменьшения выхлопов, предусмотрено стандартами Евро-5 и Евро-6, регулирующими нормы выбросов. В грузовые и легковые автомобили реагент, как правило, доливают во время планового ТО. Автомобили, использующие AdBlue, оснащены электронной системой, не позволяющей работать без этой жидкости, что делает невозможным обход норм выбросов.

Производство AdBlue в мире стандартизировано ассоциацией автомобильной промышленности (VDA), которая разработала эту технологию и выдает производителям лицензии на производство реагента. В конце прошлого года Ассоциация заявила о нехватке AdBlue в мире из-за резкого роста цен на газ.

СПРАВКА:

ЧАО Черкасский "Азот" (Черкассы, Украина) – одно из крупнейших украинских химических предприятий, которое с 2011 года входит в группу предприятий азотного бизнеса Group DF. Основное направление работы предприятия – производство минеральных азотных удобрений.

Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии. В частности, Group DF – один из крупнейших на территории Восточной Европы инвесторов в газораспределительную, химическую, титановую и портовую отрасли. Группа также развивает бизнесы в сферах сельского хозяйства, медиа. Основатель и собственник Group DF – известный украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.