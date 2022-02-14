"Черкасский Азот" будет производить углекислый газ для производства пива и газировки

Черкасский "АЗОТ" запускает производство углекислого газа, который используется в пищевой промышленности для производства газированных напитков и пива.

Как сообщает пресс-центр "АЗОТ" OSTCHEM, предприятие станет вторым в Украине, продукция которого соответствует международному стандарту ISB – международному сообществу технологов пивобезалкогольной промышленности.

Для контроля качества "АЗОТ" приобрел высокоточное новейшее оборудование стоимостью 360 тысяч евро.

Измерительный комплекс Carboscan 300 немецкой фирмы "Юнисенсор" автоматически производит контроль качества продукции каждые 20 минут и обеспечивает непрерывный контроль производимой углекислоты по 24 параметрам. Причем контроль качества производится как на производстве, так и в хранилищах сжиженной углекислоты.

Газоанализатор Carboscan 300

На сегодняшний день в мире используется около 200 таких измерительных комплексов.

По словам главы правления ЧАО "АЗОТ" Виталия Склярова, на предприятии завершили установку и настройку нового оборудования.

"В настоящее время идет подготовка к сертификации Системы менеджмента пищевой безопасности в соответствии с требованиями схемы FSSC 22000. Современный измерительный комплекс дает нам возможность контролировать сжиженный углекислый газ по 24 параметрам, что соответствует разработанному для пищевой промышленности международному стандарту ISBT и дает возможность поставлять нашу продукцию и производителям сладких газированных напитков и пива", – рассказал Скляров.

В пресс-центре добавили, что газоанализатора выполняет еще одну функцию – проверку автоцистерн перед отгрузкой продукции. При превышении содержания влаги, кислорода или остатка других веществ автоцистерны обязательно проходят дополнительную очистку углекислым газом.

Производство сжиженного углекислого газа заработало на предприятии в 1994 году. Газообразный СО2 получают на предприятии в процессе парового риформинга на производстве аммиака.

Очищенный углекислый газ сжимается, охлаждается и конденсируется в жидкое состояние. Мощность производства СО2 – 24 тысяч тонн в год. До этого полученная продукция проверялась по 11 параметрам, что соответствует стандартам ГСТУ.

Напомним, Черкасский "АЗОТ" начал проект по запуску производства AdBlue – специальной добавки для дизельных двигателей, использующейся для снижения выбросов NO (оксида азота) автомобилями.

ЧАО Черкасский "Азот" (Черкассы, Украина) – одно из крупнейших украинских химических предприятий, которое с 2011 года входит в группу предприятий азотного бизнеса Group DF. Основное направление работы предприятия – производство минеральных азотных удобрений.