Компании Фирташа уже третий год блокируют в судах импорт удобрений в Украину — СМИ

Украинские производители, которые входят в холдинг олигарха Дмитрия Фирташа, уже третий год призывают Министерство экономического развития ввести запрет на ввоз в Украину удобрений. Несмотря на отказ Межведомственной комиссии по международной торговле при министерстве вводить такой запрет, компании Фирташа добиваются этого решения в судах.

Об этом говорится в статье "Неравный бой. Как компании Фирташа в судах добиваются запрета на импорт удобрений в Украину" на РБК-Украина.

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Как известно, украинские производители минеральных химических удобрений инициировали квотирование их импорта еще в 2019 году.

Журналисты пишут, что обращение было направлено от имени крупнейших отечественных производителей минеральных удобрений — предприятий "Днепроазот", Одесский припортовый завод, концерн "Стирол", черкасский "Азот", северодонецкий "Азот" и "Ривнеазот". Последние три входят в холдинг Ostchem олигарха Дмитрия Фирташа.

Межведомственная комиссия по международной торговле после проведения специального расследования решила не применять заградительные меры на их ввоз в Украину. Свое решение комиссия объяснила тем, что применение специальных мер противоречит национальным интересам Украины.

В материале говорится, что это не помешало компаниям Фирташа обратиться в Окружной административный суд города Киева и добиться отмены решения МКМТ о нецелесообразности квотирования на рынке удобрений. Также суд обязал комиссию ввести соответствующие квоты на импорт.

Каким будет решение судов и как на это отреагирует власть, станет ясно уже в ближайшее время. Согласно информации, размещенной на веб-портале "Судебная власть", рассмотрение дела по комплексным удобрениям назначено на 28 июля 2021 года. Если после апелляции все же сохранится распоряжение о введении квот, риск введения ограничений до конца года остается достаточно высокий, резюмирует РБК-Украина.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет уже признал группу компаний Ostchem монополистом, который злоупотребляет своим монопольным положением и получает сверхприбыли путем завышенной стоимости удобрений.