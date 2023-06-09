Ostchem почав виробляти в Україні необхідну для дизельних двигунів присадку

Азотний холдинг Ostchem запустив на базі Черкаського "Азоту" виробництво рідини очищення дизельних вихлопних газів (AdBlue). Виробництво успішно пройшло міжнародний аудит та отримало необхідні сертифікати.

Про це повідомила пресслужба компанії.

AdBlue – спеціальна добавка для дизельних двигунів, що використовується для зниження викидів NO (оксид азоту) автомобілями. Застосування реагенту передбачено стандартами EURO 6 та спрямоване на скорочення викидів шкідливих речовин. Правами на торгову марку AdBlue володіє (Verband der Automobilindustrie e.V. VDA (Асоціація автомобільної промисловості Німеччини)), яка ретельно перевіряє якість продукції як на виробництві, що використовує цю торгову марку, так і в роздрібних мережах.

Ostchem планує вихід на новий ринок в декілька етапів. Спочатку запланували оптовий продаж реагенту "наливом" безпосередньо з заводу. Частину продукції будуть реалізовувати через роздрібні мережі, АТП та АЗС. Одним із основних ринків стане агропромислова галузь, адже АПК використовує сучасну техніку нового покоління. Окремим напрямком буде реалізація продукції у дрібній тарі об'ємом 10 та 20 літрів.

Наступним кроком стане експорт до країн ЄС – Литви, Латвії, Румунії, Угорщини, Польщі, Німеччини, де рівень споживання – 2,4 млн тонн/рік, Франції (2,1 млн — тонн/рік), Італії (1,3 млн — тонн/рік). Також компанія готується до поставок AdBlue до Туреччини, де щорічний рівень споживання досягає 726 тис тонн. За оцінками Group DF, обсяг європейського ринку перевищує 7,2 млн тонн на рік.

Черкаський "Азот" здатний виробляти обсяг, що забезпечує 80% українського ринку, а також здатний наростити виробництво для закриття всього внутрішнього споживання та експорту на ринки ЄС.

Український ринок AdBlue скоротився на понад 10 тис тонн через воєнні дії, до 2022 року його обсяг становив 23,4 тис тонн. Потенціал зростання українського ринку після введення стандартів ЄВРО-4, ЄВРО-5, ЄВРО-6 складає понад 250 тис тонн.

"Черкаський "Азот" стане єдиним в Україні виробником AdBlue за «прямим методом», тобто методом виробництва реагенту з плава карбаміду. Цей забезпечує дуже високу та стабільну якість за низької ціни. Інші виробники використовують так званий метод "блендингу", тобто технологію змішування гранульованого карбаміду з водою, що збільшує ризики домішок у кінцевому продукті", — підсумували в Ostchem.

Нагадаємо, Черкаський "АЗОТ" розпочав проект із запуску виробництва AdBlue у лютому 2022 року.