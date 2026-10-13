Продажи Louis Vuitton и Dior пошли на убыль из-за падения спроса в Китае

Продажи ключевого подразделения моды и кожевенных изделий французского люксового гиганта LVMH в третьем квартале сократились на 5%. Причиной спада стало существенное замедление потребительского спроса в Китае, где надежды на скорейшее восстановление рынка не оправдались.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Падение в главном сегменте, объединяющем бренды Louis Vuitton и Dior, перечеркнуло результаты предыдущего квартала, когда направление впервые за два года продемонстрировало рост. Органическое сокращение выручки на 5% оказалось значительно глубже ожиданий аналитиков, прогнозировавших спад на уровне 1,8%.

Надежды на выход люксовой индустрии почти четырехлетнего спада пошатнулись из-за конфликта на Ближнем Востоке, геополитической напряженности и инфляционного давления, подрывающих платежеспособность клиентов.

Показатели группы и реакция рынков

Общая выручка группы LVMH в третьем квартале на органической основе выросла на 1% — до 18,5 миллиарда евро (против прогнозируемых аналитиками 1,3%). Поддержку компании оказали подразделение часов и ювелирных изделий, продажи которого выросли на 6%, направление алкоголя "Moët Hennessy" с ростом на 6%, а также сеть розничной торговли косметикой "Sephora".

Финансовый директор LVMH Сесиль Кабанис отметила, что макроэкономические новости и изменение поведения китайских потребителей откладывают восстановление, однако фундаментальных факторов, которые бы препятствовали рынку, нет, и для возврата к росту понадобится больше времени.

В то же время, с начала года акции LVMH обвалились почти на 40%. Рыночная капитализация группы, подконтрольной семье Бернара Арно, снизилась примерно до 190 миллиардов евро, что более чем вдвое меньше пикового уровня 2023 года.

Ситуация в США, Китае и брендовые вызовы

Хотя сильный американский рынок долго компенсировал проблемы в Китае, где потребление сдерживает кризис на рынке недвижимости, в США также фиксируют признаки охлаждения. Данные по кредитным картам банка Citibank продемонстрировали, что расходы американцев на товары роскоши уменьшались по меньшей мере на 4% ежемесячно за последние три месяца.

В целом продажи LVMH в Азии без учета Японии упали за квартал на 5% в годовом исчислении, а темпы прироста в США замедлились с 6% во втором квартале до 5% в третьем.

Дополнительным ударом по позициям Louis Vuitton в Китае стал репутационный скандал этим летом после судебного иска бренда против популярной марки чая Molly Tea из-за нарушения прав на торговую марку. После этого дом моды раскритиковали за претензии на обладание узором с четырехлепестковым цветком, который похож на традиционные китайские мотивы.

Аналитик компании Jefferies Джеймс Гржинич отметил, что этот конфликт оказал существенное влияние на продажи марки в Китае, заставив ее снизить маркетинговую активность. Также Сесиль Кабанис добавила, что разовый логистический сбой забрал у Louis Vuitton около одного процентного пункта роста за квартал.

Зато бренд Dior продемонстрировал устойчивость благодаря спросу на линии одежды и изделий из кожи нового дизайнера Джонатана Андерсона, удержав продажи с начала года в положительной зоне.

Напомним, ранее сообщалось, что LVMH потеряла четверть стоимости из-за рисков на Ближнем Востоке. Акции французского концерна упали на 28% в первом квартале, зафиксировав худший старт года в истории на фоне войны в регионе и его негативное влияние на мировую экономику и расходы на роскошь.