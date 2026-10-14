Розкіш втрачає блиск: європейські люксові бренди знецінилися на $350 млрд через Китай

Сукупна ринкова капіталізація європейських компаній, що спеціалізуються на виробництві товарів класу люкс, з початку року скоротилася приблизно на 350 мільярдів доларів.

Про це пише Dilo з посиланням на публікацію Reuters.

Головними причинами стали розчарування щодо відновлення сектору та тривала економічна слабкість Китаю — ключового світового споживача розкоші.

Про це свідчать дані розрахунків індексу 10 найвизначніших компаній класу люкс STOXX Europe Luxury 10.

Нову хвилю розпродажів спровокував звіт французького модного гіганта LVMH.

Компанія зафіксувала більший, ніж очікували аналітики, провал продажів у третьому кварталі у своєму базовому сегменті моди та шкіряних виробів, що першочергово пов'язано з падінням попиту на китайському ринку.

Звітність LVMH миттєво негативно позначилася на акціях усього сектору розкоші.

Втрати "великої четвірки"

Майже половина загального скорочення капіталізації ($350 млрд) припала на так звану європейську "велику четвірку" — конгломерати LVMH, Hermes, Kering (власник бренду Gucci) та Richemont.

Утім, показники компаній дещо різняться:

LVMH (володіє брендами Louis Vuitton, Dior, Tiffany, Bulgari, Moet та Hennessy) демонструє гірші результати за своїх конкурентів . З початку року акції французької групи впали більш ніж на 40% .

Richemont (спеціалізується переважно на коштовних годинниках та ювелірних виробах) зміг частково протистояти негативній трендовій динаміці ринку .

Китайський фактор

Азійський ринок, який роками виступав головним локомотивом зростання глобальних витрат на предмети розкоші, стрімко втрачає позиції.

Складна економічна ситуація в Китаї та зниження купівельної спроможності заможних громадян суттєво обмежують виручку європейських модних будинків.

За оцінками ринкових спостерігачів, без чітких сигналів про відновлення китайської економіки європейський сектор розкоші залишатиметься під сильним тиском.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що LVMH втратила чверть вартості через ризики на Близькому Сході. Акції французького концерну впали на 28% у першому кварталі, зафіксувавши найгірший старт року в історії на тлі війни в регіоні та її негативного впливу на світову економіку і витрати на розкіш.