Роскошь теряет блеск: европейские люксовые бренды обесценились на $350 млрд из-за Китая

Совокупная рыночная капитализация европейских компаний, специализирующихся на производстве товаров класса люкс, с начала года сократилась примерно на 350 миллиардов долларов.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на публикацию Reuters.

Главными причинами стали разочарование по восстановлению сектора и продолжающаяся экономическая слабость Китая — ключевого мирового потребителя роскоши. .

Об этом свидетельствуют данные расчетов индекса 10 величайших компаний класса люкс STOXX Europe Luxury 10. .

Новую волну распродаж спровоцировал отчет французского модного гиганта LVMH .

Компания зафиксировала больший, чем ожидали аналитики, провал продаж в третьем квартале в своем базовом сегменте моды и кожаных изделий, что в первую очередь связано с падением спроса на китайском рынке. .

Отчетность LVMH мгновенно отрицательно сказалась на акциях всего сектора роскоши. .

Потери "большой четверки"

Почти половина общего сокращения капитализации ($350 млрд) пришлась на так называемую европейскую "большую четверку" - конгломераты LVMH, Hermes, Kering (владелец бренда Gucci) и Richemont .

Впрочем, показатели компаний несколько отличаются:

LVMH (владеет брендами Louis Vuitton, Dior, Tiffany, Bulgari, Moet и Hennessy) демонстрирует худшие результаты своих конкурентов . С начала года акции французской группы упали более чем на 40% .

Richemont (специализирующийся преимущественно на драгоценных часах и ювелирных изделиях) смог частично противостоять негативной трендовой динамике рынка .

Китайский фактор

Азиатский рынок, годами выступавший главным локомотивом роста глобальных затрат на предметы роскоши, стремительно теряет позиции .

Сложная экономическая ситуация в Китае и снижение покупательной возможности состоятельных граждан существенно ограничивают выручку европейских модных домов. .

По оценкам рыночных наблюдателей, без четких сигналов о восстановлении китайской экономики, европейский сектор роскоши будет оставаться под сильным давлением. .

Напомним, ранее сообщалось, что LVMH потеряла четверть стоимости из-за рисков на Ближнем Востоке. Акции французского концерна упали на 28% в первом квартале, зафиксировав худший старт года в истории на фоне войны в регионе и его негативное влияние на мировую экономику и расходы на роскошь.