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Роскошь теряет блеск: европейские люксовые бренды обесценились на $350 млрд из-за Китая
Совокупная рыночная капитализация европейских компаний, специализирующихся на производстве товаров класса люкс, с начала года сократилась примерно на 350 миллиардов долларов.
Об этом пишет Dilo со ссылкой на публикацию Reuters.
Главными причинами стали разочарование по восстановлению сектора и продолжающаяся экономическая слабость Китая — ключевого мирового потребителя роскоши. .
Об этом свидетельствуют данные расчетов индекса 10 величайших компаний класса люкс STOXX Europe Luxury 10. .
Новую волну распродаж спровоцировал отчет французского модного гиганта LVMH .
Компания зафиксировала больший, чем ожидали аналитики, провал продаж в третьем квартале в своем базовом сегменте моды и кожаных изделий, что в первую очередь связано с падением спроса на китайском рынке. .
Отчетность LVMH мгновенно отрицательно сказалась на акциях всего сектора роскоши. .
Потери "большой четверки"
Почти половина общего сокращения капитализации ($350 млрд) пришлась на так называемую европейскую "большую четверку" - конгломераты LVMH, Hermes, Kering (владелец бренда Gucci) и Richemont .
Впрочем, показатели компаний несколько отличаются:
- LVMH (владеет брендами Louis Vuitton, Dior, Tiffany, Bulgari, Moet и Hennessy) демонстрирует худшие результаты своих конкурентов . С начала года акции французской группы упали более чем на 40% .
- Richemont (специализирующийся преимущественно на драгоценных часах и ювелирных изделиях) смог частично противостоять негативной трендовой динамике рынка .
Китайский фактор
Азиатский рынок, годами выступавший главным локомотивом роста глобальных затрат на предметы роскоши, стремительно теряет позиции .
Сложная экономическая ситуация в Китае и снижение покупательной возможности состоятельных граждан существенно ограничивают выручку европейских модных домов. .
По оценкам рыночных наблюдателей, без четких сигналов о восстановлении китайской экономики, европейский сектор роскоши будет оставаться под сильным давлением. .
Напомним, ранее сообщалось, что LVMH потеряла четверть стоимости из-за рисков на Ближнем Востоке. Акции французского концерна упали на 28% в первом квартале, зафиксировав худший старт года в истории на фоне войны в регионе и его негативное влияние на мировую экономику и расходы на роскошь.