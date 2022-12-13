Україна домовилася з МЕА про дворічну експертну допомогу, зокрема для відновлення енергосистеми

Україна підписала з Міжнародним енергетичним агентством дворічну спільну робочу програму з метою відновлення української енергосистеми після руйнувань, спричинених російською військовою агресією, та подальшого будівництва безпечного і сталого енергетичного майбутнього.

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Як повідомляє Міненерго, документ було підписано в паризькій штаб-квартирі МЕА за результатами зустрічі виконавчого директора агентства Фатіха Біроля та міністра Германа Галущенка.

Під час зустрічі сторони також приділили увагу питанню забезпечення світової енергетичної та ядерної безпеки. Зокрема, вони обговорили перспективи диверсифікації постачання палива для атомних електростанцій з метою заміщення ядерного палива з РФ.

Галущенко також наголосив на необхідності посилення санкцій проти російської ядерної промисловості та відмови від російських технологій у цій галузі з огляду на порушення Росією всіх міжнародних принципів ядерної безпеки.

В ході зустрічі обговорювалися поточний стан енергетичного сектору України та робота над відновленням енергетичної інфраструктури після російських атак. Крім того, Біроль та Галущенко обговорили шляхи подальшого поглиблення інституційних зв’язків між МЕА та Україною.

Зазначається, що спільна робоча програма зосереджена на ключових коротко- та довгострокових енергетичних пріоритетах України з акцентами на енергетичній безпеці, переході на чисту енергію та плані відновлення енергетичного сектору.

"Посилена безпека та перехід на безвуглецеву енергію – це фундаментальні принципи, на яких базуватимуться процеси відновлення енергетичного сектору України після перемоги. Попри війну ми не відмовляємося від попередніх планів розвивати відновлювану енергетику та підтримувати загальносвітовий тренд "зеленого" переходу", - наголосив очільник Міненерго.

За його словами, спільна програма з МЕА сприятиме залученню якісної експертизи, кращих світових практик та широкому запровадженню новітніх технологій для відбудови сучасної енергетичної системи України.

Згідно з програмою, МЕА надаватиме підтримку Міненерго у розробленні Енергетичної стратегії до 2050 року. У програмі окреслено напрямки співпраці: зокрема, це безпека енергетичної системи, енергозбереження, низьковуглецевий водень, відновлювані джерела енергії, біогази, а також робота з даними та статистикою.

В контексті посилення енергетичної безпеки МЕА надаватиме допомогу уряду України в оцінці існуючих засад інвестування в енергетичну систему та в розробці рекомендацій для їх удосконалення.

"Особлива увага до відновлюваної енергетики у програмі спричинена як значним потенціалом України у цій сфері, так і сучасними тенденціями, що посилюються внаслідок війни та енергетичної кризи. Так, за даними МЕА, темпи зростання сукупних потужностей відновлюваної енергетики у світі можуть подвоїтися протягом 5 років", - вказують у відомстві.

За базовим сценарієм, розробленим агентством, вже до 2027 року на відновлювальні джерела припадатиме майже 40% електрики, що виробляється у світі. Як прокоментував дослідження агенсттва Біроль, за найближчі п'ять років у світі з'явиться стільки ж відновлюваної енергії, як і за останні 20 років.