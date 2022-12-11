Шмигаль: українці мають бути готові до суттєвих обмежень споживання електроенергії взимку

Протягом зими 2022–2023 р.р. в українській системі електропостачання буде зберігатися дефіцит потужності і споживачам слід бути готовими до цього.

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Про це 11 грудня у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Після восьми хвиль ракетних атак в країні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% об'єктів високовольтної мережі. Кожен із нас має усвідомити, що цю зиму ми будемо проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії", — підкреслив очільник уряду.

Щоб ситуація лишалася контрольованою, енергетики продовжують застосовувати різні типи відключення е/е (екстрені, планові). В свою чергу Кабмін доручив Міненерго визначити та подати на розгляд чіткі пріоритети включення електропостачання. Загалом визначили чотири пріоритети за важливістю:

перший — це критична інфраструктура й лікарні;

другий — підприємства та об’єкти військово-промислового комплексу;

третій — бізнес, який виготовляє критично важливі для країни товари та продукти;

четвертий — житловий сектор.

Поступово ситуація з електроенергією в Україні стабілізується. Зокрема, у Києві з 9 грудня знову діють графіки стабілізаційних відключень світла. Вони поділені на три категорії. Тривалий час у столиці застосовували екстрені та аварійні відключення.

В той же час на ліквідацію наслідків останнього удару по енергооб’єктам в Одеській області може знадобитися близько 2-3 місяців. При цьому фахівці працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити постачання е/е побутовим споживачам.