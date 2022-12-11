Шмыгаль: украинцы должны быть готовы к существенным ограничениям потребления электроэнергии зимой

В течение зимы 2022–2023 гг. в украинской системе электроснабжения будет сохраняться дефицит напряжения и потребителям следует готовиться к этому.

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Об этом 11 декабря в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"После восьми волн ракетных атак в стране повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, в разной степени повреждены 40% объектов высоковольтной сети. Каждый из нас должен осознать, что эту зиму мы будем проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии", - подчеркнул глава правительства.

Чтобы ситуация оставалась контролируемой, энергетики продолжают применять различные типы отключения э/э (экстренные, плановые). Кабмин поручил Минэнерго определить и представить на рассмотрение четкие приоритеты включения электроснабжения. В общей сложности определили четыре приоритета по важности:

первый – это критическая инфраструктура и больницы;

второй – предприятия и объекты военно-промышленного комплекса;

третий — бизнес, производящий критически важные для страны товары и продукты;

четвертый – жилищный сектор.

Постепенно ситуация с электроэнергией в Украине стабилизируется. В частности, в Киеве с 9 декабря снова действуют графики стабилизационных отключений света. Они поделены на три категории. Долгое время в столице применяли экстренные и аварийные отключения.

В то же время на ликвидацию последствий последнего удара по энергообъектам в Одесской области может потребоваться около 2-3 месяцев. При этом специалисты работают непрерывно, чтобы как можно быстрее возобновить поставки э/э бытовым потребителям.