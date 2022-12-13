Украина договорилась с МЭА о двухлетней экспертной помощи, в том числе для восстановления энергосистемы

Украина подписала с Международным энергетическим агентством двухлетнюю совместную рабочую программу с целью возобновления украинской энергосистемы после разрушений, вызванных российской военной агрессией, и дальнейшего строительства безопасного и устойчивого энергетического будущего.

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Как сообщает Минэнерго, документ был подписан в парижской штаб-квартире МЭА по результатам встречи исполнительного директора агентства Фатиха Бироля и министра Германа Галущенко.

В ходе встречи стороны также уделили внимание вопросу обеспечения мировой энергетической и ядерной безопасности. В частности, они обсудили перспективы диверсификации поставок топлива для атомных электростанций с целью замещения ядерного топлива из РФ.

Галущенко также подчеркнул необходимость ужесточения санкций против российской ядерной промышленности и отказа от российских технологий в этой сфере ввиду нарушения Россией всех международных принципов ядерной безопасности.

В ходе встречи обсуждались текущее состояние энергетического сектора Украины и работа по восстановлению энергетической инфраструктуры после российских атак. Кроме того, Бироль и Галущенко обсудили пути дальнейшего углубления институциональных связей между МЭА и Украиной.

Общая рабочая программа сосредоточена на ключевых кратко- и долгосрочных энергетических приоритетах Украины с акцентами на энергетической безопасности, переходе на чистую энергию и плане восстановления энергетического сектора.

"Усиленная безопасность и переход на безуглеродную энергию – это фундаментальные принципы, на которых будут базироваться процессы восстановления энергетического сектора Украины после победы. Несмотря на войну, мы не отказываемся от предыдущих планов развивать возобновляемую энергетику и поддерживать общемировой тренд "зеленого" перехода", - подчеркнул руководитель Минэнерго.

По его словам, совместная программа с МЭА будет способствовать привлечению качественной экспертизы, лучших мировых практик и широкому внедрению новейших технологий для восстановления современной энергетической системы Украины.

Согласно программе, МЭА будет оказывать поддержку Минэнерго в разработке Энергетической стратегии до 2050 года. В программе очерчены направления сотрудничества: в частности, это безопасность энергетической системы, энергосбережение, низкоуглеродный водород, возобновляемые источники энергии, биогазы, а также работа с данными и статистикой.

В контексте усиления энергетической безопасности МЭА будет оказывать помощь правительству Украины в оценке существующих принципов инвестирования в энергетическую систему и в разработке рекомендаций по их усовершенствованию.

"Особое внимание к возобновляемой энергетике в программе вызвано как значительным потенциалом Украины в этой сфере, так и современными тенденциями, усиливающимися в результате войны и энергетического кризиса. Так, по данным МЭА, темпы роста совокупных мощностей возобновляемой энергетики в мире могут удвоиться в течение 5 лет", – указывают в ведомстве.

По базовому сценарию, разработанному агентством, уже к 2027 году на возобновляемые источники будет приходиться почти 40% производимого в мире электричества. Как прокомментировал исследование агентства Бироль, в ближайшие пять лет в мире появится столько же возобновляемой энергии, как и за последние 20 лет.