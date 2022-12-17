Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия согласовали намерение проложить подводный кабель через Черное море

Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия договорились о намерении построить стратегический подводный электрокабель через Черное море, предназначенный для транспортировки электроэнергии из Азербайджана в Европу.

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Меморандум о взаимопонимании по созданию Черноморского подводного кабеля подписали 17 декабря в Бухаресте президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министры Ираклий Гарибашвили, Николае Чукэ и Виктор Орбан.

Подписание последовало за пленарным заседанием по соглашению о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии. Мероприятия прошли с участием главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Это соглашение сблизит ЕС с нашими партнерами в регионе Южного Кавказа и поможет обоим нашим регионам осуществить переход к чистой энергии. С началом войны в России мы решили отказаться от российских ископаемых видов топлива и диверсифицировать свою деятельность в пользу надежных энергетических партнеров. И это работает. ЕС удалось компенсировать сокращение поставок российского трубопроводного газа", - цитирует ее пресс-служба Еврокомиссии.

При этом, по ее словам, речь идет не только о том, чтобы справиться с новой геополитической энергетической ситуацией, а и об обеспечении возобновляемыми источниками энергии.

"И именно поэтому так важен черноморский электрический кабель между Румынией, Грузией и Азербайджаном. И я могу только сказать: какой амбициозный проект! Он соединит нас по обеим сторонам Черного моря и пойдет дальше в сторону Каспийского моря — как для обеспечения цифровой связи, так и для поставок энергии", - указала глава европейского правительства.

По ее словам, этот проект может принести большую пользу и Грузии, превратив ее в центр электроэнергетики и интегрировав ее с внутренним рынком электроэнергии Евросоюза.

Кроме того, фон дер Ляйен отметила, что Черноморский электрический кабель мог бы также помочь обеспечить электроэнергией Молдову и страны Западных Балкан "и, конечно же, Украину", что поможет начать восстановление украинской энергосистемы и страны в целом.

"Вот почему я очень жду результатов технико-экономического обоснования, которое в настоящее время продолжается. Мы будем готовы поддержать. Потому что теперь у нас есть возможность финансово поддерживать проекты, представляющие взаимный интерес с соседними странами. И взаимный интерес очень ясен и очевиден. Сегодня мы можем сказать, что два берега Черного моря никогда не были ближе", - подчеркнула она.

Ожидается, что подводный кабель напряжением 500 кВ будет проложен от грузинского побережья в селе Анаклия до румынской Констанцы и будет иметь длину около 1100 километров и мощность 1 ГВт. В Еврокомиссии указывали, что оценочная сумма инвестиций в проект составит 2,3 миллиарда долларов.

Напомним также, что на днях несколько других стран Европы согласовали намерение реализовать другой крупный энергетический проект - строительство Северо-Балтийского водородного коридора из Германии в Финляндию.