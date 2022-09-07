Украина и Польша подписали меморандум о строительстве масляного трубопровода

Польша и Украина подписали меморандум по проекту строительства трансграничного трубопровода, через который будет транспортироваться украинское растительное масло в порт города Гданьск.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что в ближайшее время Украина и Польша создадут рабочую группу, целью которой станет наработка технических характеристик и условий строительства трубопровода и двух терминалов.

"Последние полгода мы активно работали над наращиванием объема экспорта отечественной с/х продукции через общие пункты пропуска с Польской Республикой. Мы также работаем над сокращением очередей на украинско-польской границе", – отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

В МинАПК отмечают, что украинское подсолнечное масло до войны экспортировалось в 107 стран мира, а крупнейшие его потребители расположены в Европе (37%), Юго-Восточной Азии (29%) и Азии (14,9%).

Напомним, что с 1 августа по 1 сентября, то есть за первый месяц действия " зернового соглашения", порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный" в общей сложности отгрузили на внешние рынки 1,72 миллиона тонн агропродукции. За этот период из трех портов вышло 68 судов в порты назначения в 18 странах мира.