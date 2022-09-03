В Мининфраструктуре обвиняют Польшу в "катастрофе" с очередями из украинских фур на границе

Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем заявляет, что причиной сохранения многокилометровых очередей из грузовиков на украино-польской границе, несмотря на ускорение работы украинской таможни, является значительное замедление работы польских служб, которые проводят фитосанитарный и ветеринарный контроль. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

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"Ситуация на украино-польской границе становится критической и может перерасти в катастрофу. Очереди. Километровые. Многодневные. На этой неделе был побит исторический рекорд: очередь из грузовых автомобилей в пункт пропуска Ягодин на польской границе пересекла отметку в 45 (!) километров. Это точно не те рекорды, которых нам сейчас не хватает", – отметил замминистра.

По его словам, водители живут на обочине возле пунктов пропуска в ужасных условиях по неделе и больше, теряя доход, но это можно прекратить и ускорить движение грузовиков.

"Мы привыкли обвинять во всех проблемах таможенников и пограничников. Впрочем, сейчас проблема не у них. Я не идеализирую ни пограничную, ни таможенную службы, но за последние четыре месяца их работа стала значительно более эффективной", - указал чиновник.

Найем подчеркнул, что украинские службы готовы проверять больше и больше грузовиков ежедневно, но поток из тысяч автомобилей упирается в пробку на польской стороне, и ситуация с этим становится все более критической.

"В очередях происходят драки, перевозчики угрожают блокировкой трассы. Главная причина этих очередей всем известна - это низкая эффективность работы польских служб, проводящих фитосанитарный и ветеринарный контроль. Об этом знают не только перевозчики, но и представители тех же контролирующих органов обеих стран. Но почему-то говорят об этом шепотом, чтобы никого не обидеть. Мне кажется, не признавая проблему, мы ее только усугубляем", - написал он.

По данным Мининфраструктуры, с начала полномасштабного вторжения России фитосанитарный и ветеринарный контроль на польской границе замедлился в несколько раз.

"В качестве примера берем пункт пропуска "Дорогуск". В докризисный период за сутки польские фитосанитарные и ветеринарные службы принимали около 80 грузовиков. А вот показатели того же пункта пропуска за пять дней на этой неделе: 28 августа - 12 транспортных средств; 29 августа - 20; 30 августа - 25; 31 августа - 19. И по другим пунктам пропуска ситуация аналогичная. Это не просто падение скорости работы служб. Это катастрофа!" – подчеркнул Найем.

Он отметил, что это происходит именно тогда, когда украинские товаропроизводители практически отрезаны от морского и авиационного сообщения и львиная доля отечественных товаров едет на экспорт именно по дорогам.

"Цинично, что на этом фоне польские перевозчики угрожают перекрывать трассы, требуя помогать выезжать пустым грузовикам вне очереди. Они жалуются на конфликты в очередях и агрессивное поведение наших водителей. Я не оправдываю грубость и конфликты. Более того, как государство мы обустроили полосы для пустого транспорта", - добавил замминистра.

При этом он призвал "быть честными" в оценке того, что требования внеочередного выезда со стороны польских перевозчиков являются "лютой несправедливостью".

"Польский перевозчик, который благодаря эффективности наших служб почти без очереди въехал в Украину и успевает за неделю сделать две "ходки", теперь еще требует внеочередного выезда. В то время как загруженный украинский перевозчик вынужден проводить в очередях до недели из-за неэффективности именно польских" фитосанитарных и ветеринарных служб", - объяснил Найем источник возмущения водителей.

Он также прогнозирует, что анонсированные польскими перевозчиками блокировки трасс и акции протеста только усугубят ситуацию, и украинский экспорт может не просто быть приторможен, но и полностью остановлен на отдельных участках границы.

"Решение есть. Мы его предлагали многократно на множестве закрытых, открытых, совместных и двусторонних встречах. Оно очень простое: увеличить на польской стороне количество работников фитосанитарных и ветеринарных служб. Все. Просто нужно больше людей, проводящих контроль с польской стороны. Это не тяжело и очевидно", - подчеркнул представитель министерства.

По его словам, украинская сторона предлагала предоставить собственных экспертов, которые помогали бы польским коллегам, или даже вообще вывести этот контроль за пределы пунктов пропуска вглубь страны.

Напомним также, что с сентября на украинско-польской границе заработала схема пропуска, согласно которой в одних пунктах пропускают только грузовики массой до 7,5 тонн, а в других - большей массы.