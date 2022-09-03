В Мінінфраструктури звинувачують Польщу в "катастрофі" з чергами з українських фур на кордоні

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм заявляє, що причиною збереження багатокілометрових черг з вантажівок на україно-польському кордоні, попри пришвидження роботи української митниці, є значне сповільнення роботи польських служб, які проводять фітосанітарний та ветеринарний контроль. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

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"Ситуація на українсько-польскому кордоні стає критичною і може перерости у катастрофу. Черги. Кілометрові. Багатоденні. Цього тижня був побитий історичний рекорд: черга з вантажних автівок до пункту пропуску Ягодин на польському кордоні перетнула межу у 45 (!) кілометрів. Це точно не ті рекорди, яких нам зараз не вистачає", - зазначив заступник міністра.

За його словами, водії живуть на узбіччі біля пунктів пропуску у жахливих умовах по тижню і більше, втрачаючи дохід, але це можна припинити і прискорити рух вантажівок.

"Ми звикли обвинувачувати у всіх проблемах митників та прикордонників. Утім зараз проблема не в них. Я не ідеалізую ані прикордонну, ані митну служби, але за останні чотири місяці їх робота стала значно ефективнішою", - вказав чиновник.

Найєм підкреслив, що українські служби готові перевіряти більше і більше вантажівок щодня, але потік з тисячі автівок упирається в корок на польському боці, і ситуація з ним стає все критичнішою.

"В чергах стаються бійки, перевізники погрожують блокуванням траси. Головна причина цих черг усім відома – це низька ефективність роботи польських служб, які проводять фітосанітарний та ветеринарний контроль. Про це знають не лише перевізники, а й представники тих самих контролюючих органів обох країн. Але чомусь говорять про це пошепки, щоб нікого не образити. Мені здається, не визнаючи проблему, ми її тільки погіршуємо", - написав він.

За даними Мінінфраструктури, з початку повномасштабного вторгнення Росії фітосанітарний і ветеринарний контроль на польському кордоні уповільнився в кілька разів.

"За приклад беремо пункт пропуску “Дорогуськ”. У докризовий період польські фітосанітарні та ветеринарні служби приймали близько 80 вантажівок на добу. А ось показники того самого пункту пропуску за п’ять днів цього тижня: 28 серпня - 12 транспортних засобів; 29 серпня - 20; 30 серпня - 25; 31 серпня - 19. І по інших пунктах пропуску ситуація аналогічна. Це не просто падіння швидкості роботи служб. Це катастрофа!" - підкреслив Найєм.

Він вказав, що це відбувається саме тоді, коли українські товаровиробники практично відрізані від морського та авіасполучення і левова частка вітчизняних товарів їде на експорт саме дорогами.

"Цинічно, що на цьому фоні польські перевізники погрожують перекривати траси, вимагаючи допомагати виїжджати порожнім вантажівкам позачергово. Вони скаржаться на конфлікти в чергах і агресивну поведінку наших водіїв. Я не виправдовую грубість і конфлікти. Більше того, як держава ми облаштували на пунктах пропуску спеціальні полоси для порожнього транспорту", - додав заступник міністра.

При цьому він закликав "бути чесними" в оцінці того, що вимоги позачергового виїзду з боку польських перевізників є "лютою несправедливістю".

"Польський перевізник, який завдяки ефективності наших служб майже без черги в’їхав до України і встигає за тиждень зробити дві "ходки", тепер ще вимагає позачергового виїзду. У той час як завантажений український перевізник змушений проводити у чергах до тижня через неефективність саме польських фітосанітарних та ветеринарних служб", - пояснив Найєм джерело обурення та непорозуміння водіїв.

Він також прогнозує, що анонсовані польськими перевізниками блокування трас та акції протесту лише погіршать ситуацію, і український експорт може не просто бути пригальмованим, а й повністю зупинений на окремих ділянках кордону.

"Рішення є. Ми його пропонували багато разів на багатьох закритих, відкритих, спільних та двосторонніх зустрічах. Воно дуже просте: збільшити на польській стороні кількість працівників фітосанітарних та ветеринарних служб. Все. Просто потрібно більше людей, що проводять контроль з польського боку. Це не важко і очевидно", - підкреслив представник міністерства.

За його словами, українська сторона пропонувала надати власних експертів, які б допомагали польським колегам, або навіть взагалі вивести цей контроль за межі пунктів пропуску вглиб країни.

Нагадаємо також, що з вересня на україно-польському кордоні запрацювала схема пропуску, згідно якої в одних пунктах пропускають лише вантажівки масою до 7,5 тонни, а в інших - більшої маси.