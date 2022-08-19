Кабмін виділив кошти на реконструкцію мосту Патона, КПП "Ягодин" та ще двох на кордоні з Румунією

Кабінет міністрів перерозподілив кошти резервного фонду держбюджету, перенаправивши, зокрема, 115 мільйонів гривень Міністерству інфраструктури для Державної митної служби на завершення реконструкції міжнародних автомобільних пунктів пропуску "Красноїльськ — Вікову де Сус" та "Дяківці — Раковець" на кордоні Чернівецької області з Румунією.

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Відповідні зміни передбачено опублікованою на сайті уряду постановою №917 від 2 серпня. Крім цього, 100 мільйонів гривень направлено на будівництво, реконструкцію та облаштування міжнародного автомобільного пункту пропуску "Ягодин" на кордоні Волинської області з Польщею.

Ще 35 мільйонів гривень уряд вирішив виділити Мінінфраструктури для Державного агентства інфраструктурних проектів на реставрацію з пристосуванням мосту імені Патона через Дніпро у Києві та підходів до нього.

Раніше ці кошти передбачалося направити на закупівлю лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них та медичного обладнання. Тепер же суму на ці цілі зменшили з 500 мільйонів гривен, відповідно до 250 мільйонів.

Нагадаємо, що в Міністерстві інфраструктури планували частково запустити в роботу оновлені пункти пропуску "Дяківці" та "Красноїльськ" на кордоні з Румунією ще в липні.

Зазначимо, що Кабмін схвалив відкриття після реконструкції пунктів пропуску "Дяківці" та "Красноїльськ" ще наприкінці квітня. Ці два пункти, які раніше працювали як місцеві пункти пропуску, не діють вже кілька років.

Спочатку їх закрили на реконструкцію та модернізацію, гроші на яку дав Євросоюз, проте на початку 2018 року стало відомо, що проект із модернізації прикордонних з Україною КПП ЄС вирішив закрити. У листопаді 2021 року влада Чернівецької області обіцяла все ж таки добудувати "Дяківці" та "Красноїльськ" вже до кінця року, проте цього так і не сталося.