Кабмин выделил деньги на реконструкцию моста Патона, КПП "Ягодин" и еще двух на границе с Румынией

Кабинет министров перераспределил средства резервного фонда госбюджета, перенаправив, в частности, 115 миллионов гривен Министерству инфраструктуры для Государственной таможенной службы на завершение реконструкции международных автомобильных пунктов пропуска "Красноильск - Викову де Сус" и "Дьяковцы - Раковец" на границе Черновицкой области с Румынией.

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Соответствующие изменения предусмотрены опубликованным на сайте правительства постановлением №917 от 2 августа. Кроме того, 100 миллионов гривен направлено на строительство, реконструкцию и обустройство международного автомобильного пункта пропуска "Ягодин" на границе Волынской области с Польшей.

Еще 35 миллионов гривен правительство решило выделить Мининфраструктуры для Государственного агентства инфраструктурных проектов на реставрацию и обустройство моста имени Патона через Днепр в Киеве и подходов к нему.

Ранее эти средства предполагалось направить на закупку лекарственных средств, иммунобиологических препаратов (вакцин), медицинских изделий, вспомогательных средств к ним и медицинского оборудования. Теперь же сумму на эти цели уменьшили с 500 миллионов гривен, соответственно, до 250 миллионов.

Напомним, что в Министерстве инфраструктуры планировали частично запустить в работу обновленные пункты пропуска "Дьяковцы" и "Красноильск" на границе с Румынией еще в июле.

Отметим, что Кабмин одобрил открытие после реконструкции пунктов пропуска "Дьяковцы" и "Красноильск" еще в конце апреля. Эти два пункта, ранее работавшие как местные пункты пропуска, не действуют уже несколько лет.

Сначала их закрыли на реконструкцию и модернизацию, деньги на которую дал Евросоюз, однако в начале 2018 года стало известно, что проект по модернизации пограничных с Украиной КПП ЕС решил закрыть. В ноябре 2021 года власти Черновицкой области обещали все же достроить "Дьяковцы" и "Красноильск" уже до конца года, однако этого так и не произошло.