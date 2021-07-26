Общество 50 минут назад

В Киеве третий раз за месяц прорвало теплотрассу под мостом Патона (ВИДЕО)

11 июля на мосту Патона уже прорывало трубу, а ранее это произошло 2 июля

Фото: скриншот видео Фото: скриншот видео
Фото: скриншот видео

В Киеве в понедельник, 26 июля, третий раз за месяц прорвало теплотрассу под мостом Патона. Как сообщает Киевгорадминистрация, это произошло в 12:26 во время гидравлических испытаний.

"Под мостом Патона обнаружили и локализовали повреждение теплосети. Это произошло во время плановых гидравлических испытаний, проводимых ежегодно в межотопительный период. Сейчас начались подготовительные работы для ремонта теплосети с привлечением верхолазов", — сообщили в КГГА.

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Магистральный трубопровод под мостом Патона был построен в 1962 году. Он обеспечивает теплом около 200 жилых домов на жилмассивах Русановка и Березняки.

Власти Киева отмечают, что испытания сетей на гидравлическую прочность предусмотрены правилами по подготовке тепловых хозяйств к отопительному периоду, утвержденными в декабре 2008 года. С их помощью выявляют "слабые" места трубопроводов и проводят ремонтные работы в межотопительный сезон.

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"В прошлом году благодаря гидравлическим испытаниям и ремонтным работам теплосеть под мостом Патона проработала без повреждений самую холодную зиму за последние несколько лет", — указывают в КГГА.

Отметим, что 11 июля на мосту Патона уже прорывало трубу, а ранее это произошло 2 июля. В обоих случаях повреждения удалось локализовать.

Напомним также, что в Киеве капитально отремонтируют мост Метро — впервые с его ввода в эксплуатацию в 1965 году. Деньги на это возьмут из кредита Европейского банка реконструкции и развития.

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