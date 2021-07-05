Транспорт 40 минут назад

В Киеве посыпался мост у метро "Берестейская" (ФОТО)

Мост решили перестроить, изменив привычный для киевлян вид объекта

Фото: Киевавтодор Фото: Киевавтодор
Фото: Киевавтодор

В Киеве произошло осыпание защитного слоя бетона и частей перильного ограждения путепровода через проспект Победы возле станции метро "Берестейская". Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор".

Специалисты коммунального предприятия "Киевавтодормост" начали обследование конструкций путепровода. В ближайшее время на сооружении будут выполнены первоочередные противоаварийные работы.

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В дальнейшем предусмотрена масштабная реконструкция моста. В рамках работ планируется заменить пролетное строение и убрать колонны, установленные на проезжей части проспекта.

Как отмечают в "Киевавтодоре", в рамках реконструкции будет ликвидировано сужение дороги, из-за которого возникают пробки.

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Напомним, что другой путепровод через проспект Победы — у соседней станции метро "Шулявская" — в 2019-2020 годах пришлось снести и построить заново, поскольку открытый в 1964 году объект пребывал в предаварийном состоянии.

15 декабря 2020 года на новопостроенном Шулявском путепроводе на проезжую часть упали три столба освещения и троллейбусной контактной сети. Тогда мэр Виталий Кличко возложил главную ответственность на генерального подрядчика работ.

23 февраля Кличко заявлял об обеспокоенности предаварийным состоянием киевских мостов, отметив, что "каждое утро молится Богу, чтобы с мостами ничего не случилось". Как отметил тогда мэр, существующие мосты нужно уже сейчас закрывать на реконструкцию.

Отметим также, что в феврале на Оболони взялись ремонтировать рассыпавшийся аварийный подземный пешеходный переход на улице Зои Гайдай.

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