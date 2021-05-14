Транспорт 1 час назад

В Киеве впервые капитально отремонтируют мост Метро

Обновление сооружения будут выполнять за счет денег ЕБРР, который предоставляет кредит в размере 60 млн евро

Фото: metro.kiev.ua Фото: metro.kiev.ua
Фото: metro.kiev.ua

Киевский мост Метро через Днепр впервые с ввода в эксплуатацию в 1965 году капитально отремонтируют.

В частности, благодаря кредиту Европейского банка реконструкции и развития на мосту расширят тротуары и обустроят велодорожки, сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации.

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Киевсовет на пленарном заседании 13 мая утвердил соглашение о подготовке кредитного финансирования ремонтно-реставрационных работ моста Метро. Известно, что его капитально не ремонтировали с ввода в эксплуатацию еще в 1965 году.

"Проектом будет предусматриваться ремонт всех элементов автопроезда — от обустройства новой системы водоотвода, ремонта конструкций пролетных строений и опор, устройства монолитных железобетонных плит автопроезда и замены деформационных швов до замены тротуарных блоков, ремонта перильного и барьерного ограждения и сообщений с мостом", — рассказал о деталях работ первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, одним из важных этапов обновления сооружения будет усиление балок пролетного строения. Так, арочные конструкции усилят пучками высокопрочной арматуры, а все железобетонные элементы моста защитят высококачественными антикоррозийными смесями.

Также планируется расширить тротуары для обустройства велодорожек и добавить декоративную подсветку.

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"Обновление сооружения будут выполнять за счет денег ЕБРР, который предоставляет кредит в размере 60 млн евро. Благодаря ремонту срок эксплуатации сооружения будет продлен на десятилетия", — добавил Поворозник.

Напомним, после завершения проектных работ уже в ближайшее время в Киеве смогут начать работы по реконструкции моста Патона, которые будут стоить около 7 млрд грн.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Подольско-Воскресенский мост все же может быть открыт в 2021 году, а линия метро, которая через него пройдет, — в течение ближайших трех-пяти лет.

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