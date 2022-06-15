У Польщі заявили, що будівництво зерносховищ біля українського кордону триватиме до чотирьох місяців

Тимчасові зерносховища для транспортування зерна з України планують розмістити на кордоні з Польщею. Їхнє будівництво може зайняти кілька місяців.

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Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр сільського господарства та розвитку сільських територій Польщі Генрік Ковальчик у Facebook.

За його словами, заява американського лідера Джо Байдена про намір збудувати тимчасові зерносховища в Польщі, неподалік кордону з Україною, - чудова та цікава ідея. Однак поки що це попередня декларація, яка вимагає опрацювання багатьох детальних рішень.

"До них відносяться місце розташування, розмір, допоміжна інфраструктура, джерела фінансування, питання власності та багато інших подібних питань. На мій погляд, будь-які зерносховища повинні розташовуватися там, де закінчуються широкі залізничні колії з України. Тоді легше буде перевантажити зерно і тим самим збільшити перевантажувальну здатність", - сказав Генрік Ковальчик.

Міністр наголосив, що на даний момент максимальна кількість зерна, яка може бути перевалена у Польщі, становить близько 1,5 млн. тонн на місяць, а потреба України становить близько 5 млн. тонн на місяць. Однак цей вид інвестицій займе приблизно три-чотири місяці.

Нагадаємо, ЄС та США розробляють різні схеми вивезення зерна із заблокованих морських портів України. Зокрема, західні союзники пропонують побудувати тимчасові зерносховища на кордоні, а також усередині країни замість тих, що постраждали від воєнних дій.

Варто зазначити, що загальна сума збитків, завданих сільськогосподарській галузі України внаслідок широкомасштабного російського вторгнення, вже склала 4,29 мільярда доларів.