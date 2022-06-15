В Польше заявили, что строительство зернохранилищ возле украинской границы займет до четырех месяцев

Временные зернохранилища для транспортировки зерна из Украины планируют разместить на границе с Польшей. Их строительство может занять несколько месяцев.

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Об этом заявил вице-премьер-министр, министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Польши Генрик Ковальчик в Facebook.

По его словам, заявление американского лидера Джо Байдена о намерении построить временные зернохранилища в Польше, недалеко от границы с Украиной, - замечательная интересная идея. Однако пока это предварительная декларация, требующая проработки многих детальных решений.

"К ним относятся местоположение, размер, вспомогательная инфраструктура, источники финансирования, вопросы собственности и многие другие подобные вопросы. На мой взгляд, любые зернохранилища должны располагаться там, где заканчиваются широкие железнодорожные пути из Украины. Тогда будет легче перегрузить зерно и тем самым увеличить перегрузочную способность", - сказал Генрик Ковальчик.

Министр подчеркнул, что на данный момент максимальное количество зерна, которое может быть перевалено в Польше, составляет около 1,5 млн тонн в месяц, а потребность Украины составляет около 5 млн тонн в месяц. Однако данный вид инвестиций займет примерно три-четыре месяца.

Напомним, ЕС и США разрабатывают разные схемы вывоза зерна из заблокированных морских портов Украины. В частности, западные союзники предлагают построить временные зернохранилища на границе, а также внутри страны взамен тех, что пострадали от военных действий.

Стоит отметить, что общая сумма ущерба, нанесенного сельскохозяйственной отрасли Украины в результате полномасштабного российского вторжения, уже составила 4,29 миллиарда долларов.